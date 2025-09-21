Desde que uso esta parka de Zara todas en la oficina me preguntan dónde la he comprado

En breve empieza el otoño. Aquella época de entretiempo en el que bien valen algunos vestidos de verano y a la vez debemos ir con chaquetas por si empieza de golpe a llover. Hay una prenda superior que te encantará: es nueva y lleva pocas horas en la tienda. Es la parka de Zara reversible. Corta y con un diseño especial, se convierte en la chaqueta que gusta a todas.

La trench corta es para el otoño. Y como tal acaba de llegar recién estrenada a la web de Zara. Tiene cantidad de detalles como que te llevas dos prendas en una, porque le das la vuelta y tienes una chaqueta diferente. Siempre con ese estilo tipo trench, verás que no podrás renunciar a ella. Se combina con cantidad de prendas y complementos. Desde jeans hasta vestidos y botas altas. Se confecciona en hilatura con mezcla de algodón. Presenta el cuello alto y manga larga, los bolsillos delanteros y además se cierra de manera frontal con botones.

Los materiales de la parka de Zara para el otoño

Se confecciona en 86% algodón y 14% poliamida y en el reverso se confecciona en 66% algodón y 34% poliéster. Además contiene al menos 86% algodón reciclado certificado RCS y 14% poliamida reciclada certificada RCS. En el reservo, veamos que se confecciona con 66% algodón reciclado certificado RCS y 34% poliéster reciclado certificado RCS

Poliamida reciclada certificada rcs

Esta fibra se fabrica a partir de residuos de poliamida y otros productos de desecho, como las redes de pesca. Transformar los residuos en nuevos materiales ayuda a limitar la extracción de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Algodón reciclado certificado rcs

Esta fibra se fabrica a partir de residuos textiles de algodón reciclado. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar el consumo de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Poliéster reciclado certificado rcs: parka de Zara

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Cómo cuidar la trench de Zara

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

Se puede usar secadora temperatura reducida

Lavar por separado

Contamos con requisitos de trazabilidad para conocer la cadena de suministro de nuestras producciones. Solicitamos a nuestros proveedores que nos informen sobre todas las instalaciones involucradas en los procesos de producción desde el hilo, o la fibra según corresponda, hasta la prenda final para cada pedido. Esto incluye tanto las fábricas propias como externas, así como los intermediarios involucrados en cada proceso.

Con qué combinar esta parka de Zara

El precio de la parka de Zara

Verás que tiene un precio de 69,95 euros en varias tallas, en este momento de la web quedan pocas tallas. Siempre puedes esperarte o bien ir a la tienda física a ver que tallas quedan en la que tienes más cercanas. Puedes ver la disponibilidad de esta prenda en la tienda física desde la web.