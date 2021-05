¿Ya no está enamorado? Descubre si ya no sentís lo mismo

Hay determinadas señales que demuestran que el enamoramiento se ha ido. Quizás te cueste conocerlas o aceptarlo pero lo tendrás más claro si se pasa algo como lo que te contamos a continuación. Descubre si ya no está enamorado o quizás a ti se te ha ido ya el amor.

Suelen ser factores generales, pero luego están los específicos y personales y ahí cada uno somos un mundo.

0 respeto

Cuando el respeto se ha perdido ya hay pocas cosas que hacer. De manera que si ves que hay alguna falta de respeto, por muy pequeña que sea, entonces este amor ya no es o quizás nunca fue y es mejor dejarlo pasar, ¿no crees?

Sin ganas de hacer cosas juntos

Si tanto tú como tu pareja ya no tenéis ganas de hacer nada juntos, entonces puede ser una señal de que ya no está enamorado. Ojo, puede tratarse de algo pasajero que se repara con el tiempo, pero esta inapetencia y pocas ganas denotan que algo malo va a pasar y es mejor aceptarlo antes que tarde. Para qué alargar una situación cuando ya sabes cuál va a ser el final.

Falta de interés general

Si no ha habido ningún conflicto o discusión previa, y no hay ni una muestra de cariño de la otra persona desde hace un tiempo, es que hay una falta de interés y entonces el amor se está yendo. Seguro que ya te lo hueles, y lo mejor es decirlo, hablarlo, comunicarse y si es así, dar por cerrada una relación que no lleva a ningún lugar.

Todo molesta

Lo que antes gustaba, ahora molesta. Es algo bastante típico, por lo que la persona ya no está enamorada y quizás si te pasa a ti, entonces tampoco. Seguro que es una situación que ni te habías planteado pero si esto pasa continuamente, está claro que algo pasa y debe remediarse.

Piensas más en otras personas

Cuando tú o bien la otra persona (pero no lo sabes porque no estás en su mente) empezáis a pensar más en otras personas que habéis conocido y os pueden atraer, la cosa pinta mal. Hay que sentarse y ser sincero.

Ya no hay sorpresas

Vuestra relación es tan monótona que hacéis las cosas sin pensar, sin alegría, ganas ni motivación y por esto no hay sorpresas nunca.