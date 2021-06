Ya han llegado las rebajas a Bimba y Lola para que este verano puedas adquirir sus best sellers ¡a precios de lo más suculentos! y que tanto esperabas conseguir a un precio mucho más atractivo. Ahora es tu momento.

Y por si todavía no has encontrado tiempo para analizar bien las ofertas y oportunidades que ya tienes disponibles en cada marca, a continuación te proporcionamos una selección de lo más destacable de cada una ¡para que no pierdas ni un minuto en hacerte con todos los ítems de tu wishlist!

El tiempo apremia y las tallas se acaban: ¿quieres descubrir lo más destacado de tus marcas de referencia?

¡Es el mejor momento para contagiarte del estilo de Bimba y Lola!

Consigue los bolsos insignia de la firma al mejor precio

Desde que hace unos años empezamos a ver cómo los bolsos y las correas de Bimba y Lola conseguían conquistar los hombros de las españolas, sus diseños se han convertido en un objeto de deseo que durante la mayor parte del año no todo el mundo se puede permitir.

Pero las rebajas ya están aquí y gracias a ellas podremos hacernos tanto con sus versátiles bandoleras negras al 50% ¡hasta con sus bolsos más originales presentados en unos colores neón que será imposible que pasen desapercibidos!

Accesoriza cualquier outfit con éxito gracias a su atractiva sección complementos

Para quienes buscan un accesorio fiel que les acompañe todo el año, hay pañuelos hasta el 60%, carcasas de móvil a mitad de precio, gafas de sol al más puro estilo celebrity al 30% y hasta unas divertidas fundas para los airpods al 40%.

Pero para los que necesitan ítems que poder estrenar en sus vacaciones más inmediatas, sin duda lo más destacable son las toallas de playa, los bucket hats y los bañadores que convertirán cualquier sesión de bronceado en toda una pasarela.

Hazte con la prenda de la temporada al mejor precio posible

Y si lo que realmente quieres es que tu look destaque entre los demás, la sección que más te interesa es la de monos, donde podrás encontrar auténticas oportunidades a mitad de precio que podrás ponerte tanto en looks de día con una pamela y una tote bag o un capazo, como en outfits de noche con unas sandalias de tacón y un clutch de lo más estiloso: todo rebajado y ya disponible esperando que lo encuentres y te lo lleves a casa para empezarlo a disfrutar cuanto antes. ¿Te animas?