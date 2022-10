Si todavía no sabes qué ponerte para la fiesta del día de los muertos, Women Secret tiene el disfraz que estilizará tu figura en Halloween. Es realmente especial y queda estupendamente durante estos días.

Descubre cuáles son sus características y de qué manera comprarlo. Además, sepas que está en oferta, por lo que es el momento de obtenerlo.

Ya tienes el disfraz que estilizará tu figura en Halloween

Se trata del body de manga larga en un clásico color negro con alas de murciélago incorporadas, así tienes un perfecto atuendo para Halloween y para muchas otras fiestas donde quedarás genial.

Además, triunfarás tanto en tu casa como en una gran fiesta de disfraces. Lleva las originales alas de murciélago en negro y en transparencias.

Composición y cómo cuidarlo

Este body está confeccionado en 85% poliamida y 15% elastano. Para poder cuidar la prenda, deberemos hacer caso a la etiqueta y también seguir estos consejos: lavar a mano, no blanquear, no secar en secadora, no planchar y no lavar en seco.

Con qué te lo pones

Si lo que quieres es ir bien completa para la fiesta de Halloween, entonces puedes ponerte una diadema con motivos de terror, también con pantalón negro o mallas, si bien también te lo pones tal cual en una fiesta en casa donde hay confianza con todas las personas que hay. Es factible con faldas de tul, con pantalones cortos y hasta con jeans si quieres mezclar este disfraz con una prenda más llevable a diario.

Vas con botas altas en negro, pendientes a juego y con especial atención al maquillaje para que sea con brillos, con labios en color negro, y hasta con toques de color distintos en melocotón y naranja por aquello de mezclar dos de los tonos que más se ven en estos días.

Body de Halloween en oferta

Además ahora esta prenda está en oferta, de manera que la compras con un buen descuento. Si antes su precio era de 34,99 euros, ahora lo tienes a 16,99 euros, por lo que pagas un 51% menos gracias a este gran descuento que te ofrece la web.

Las tallas ahora disponibles son S, M y L, así que no te lo pienses mucho o las tallas se agotarán en nada. Y no sabrás qué ponerte durante la fiesta más terrorífica del año. Es el body que necesitas porque está hecho a tu medida y así no tendrás que improvisar un disfraz en casa, algo siempre más complicado de llevar a cabo.