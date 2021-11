El body que le dará un estilo desenfadado a tu look es de El Corte Inglés

Hay muchos tops y bodys pero no todos iguales. Ahora hemos descubierto el body que le dará un estilo desenfadado a tu look que es de El Corte Inglés y no te lo puedes perder. Lo mejor de estas prendas es que quedan ajustadas y así te estilizan mucho más. Esta reminiscencia, que ya llevábamos en los 90, se impone desde hace algunos años.

Es un body elegante que te resuelve todo tipo de salidas cuando no sabemos qué ponernos y no queremos ir con vestido.

Descubre cómo es el body que le dará un estilo desenfadado a tu look

Concretamente, este body es de Fórmula Joven, sin tirantes Jacquard, en negro y blanco. Su precio es 29,99 euros y lo tienes ahora en tallas 36, 38, 40 y 42.

Es un body de tirantes con escote pico, con cierre con corchetes en la parte inferior y estampado geométrico. Es ajustado, favorecedor y muy en tendencia confeccionado en tejido jacquard.

Según El Corte Inglés, lo puedes combinar con su falda a juego para conseguir el look con más estilo de la temporada. Su composición es de 61 % Viscosa, 30 % Poliamida y 9 % Poliéster.

Lo combinas con pantalón debajo, tanto negro, blanco o de diversos colores. Encima puedes ponerte tu blazer favorita o bien ese jersey abierto que deja entrever esta pieza en tirantes que aportará tu lado más sexy.

Como decimos, es un body llevable en todas las ocasiones porque siempre queda perfecto, sea en eventos donde debes ir algo más elegante, en otros más desenfadados o en tu cena con amigas.

El Corte Inglés te propone también otros bodys y tops bien parecidos para que puedas elegir entre diversas opciones. Está el de color negro, de tirantes, y liso, como los de ballet, ideal para llevar con una falda de tul debajo, en este caso, el precio es de 39,90 euros, además de tops negros con tirantes con detalles dorados, por un precio de 24 euros.

Ya sabes que puedes adquirir esta prenda de forma online para tu mayor comodidad, o bien comprobar si esta disponible en tu tienda más cercana y hacer que te lo guarden. Otra opción es comprarlo online y elegir la tienda para ir a buscarlo, pues lo suelen tener en dos horas, y si tienes una de estas tiendas cercana y te va de paso, ya lo tienes durante el día.