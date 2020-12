Vips, royals e influencers: inspírate en ellas para tus bajo la lluvia

El frío ha llegado y con él, el cambio en el tiempo, las lluvias y en algunos casos, hasta algunos copos de nieve. Se hace de noche más pronto y apetece menos estar en la calle, aunque en las actuales circunstancias sea casi una ilusión poder disfrutar de una velada de puertas hacia afuera de nuestros hogares. Lo que está claro es que, a pesar del cambio climático -contra el que ya intentamos luchar comportándonos de una manera responsable y adaptando nuestra vida a conductas sostenibles-, la temporada invernal se ha instalado en nuestro día a día y, por ello, es necesario darle un giro importante a nuestros looks para adaptarlos a las temperaturas más frías.

Es cierto que dadas las circunstancias de los últimos meses nos hemos acostumbrado a estar mucho tiempo en casa e incluso el teletrabajo se ha convertido en nuestra nueva rutina. De hecho, las colecciones de numerosas marcas están orientadas a esta tendencia. Looks cómodos, en tejidos confortables y suaves que aportan un toque diferente al sempiterno chándal o al pijama y que nos permiten estar a la moda en casa, pero también salir a hacer algunos recados o a tomar algo en grupos reducidos y a las horas permitidas.

Sin embargo, no hay que olvidar que en otoño hay prendas que inevitablemente se convierten en must en cualquier armario y de las que no se puede prescindir en las escasas salidas que se hagan a la calle, ya que nos pueden ahorrar más de un disgusto. Prendas y accesorios como los chubasqueros, los trenchs o gabardinas, las botas de agua – que ahora se transforman gracias a la suela track-, los gorros y los paraguas son imprescindibles en estos momentos de clima inestable. Además de los básicos de líneas más clásicas en tonos neutros, hay todo un mundo de colores y diseños que aportarán un toque diferente y original a tus looks, desde la cabeza a los pies. Porque bajo la lluvia te puedes permitir muchas licencias y si no, no hay más que echar un vistazo a los perfiles de numerosas influencers para darnos cuenta de lo que estamos hablando.

Todas estas prendas las royals, vips e influencers las combinan con maestría en cada uno de sus estilismos para hacer frente a la lluvia. La reina Isabel por ejemplo cuenta con una infinita colección de paraguas en tejido transparente a los que se incorpora una tira de color a juego con cada uno de sus estilismos, lo que les aporta un toque diferenciador. Doña Letizia es una fanática de las gabardinas y Kate Middleton por ejemplo saca las ‘Hunter’ a pasear siempre que el clima londinense se vuelve más húmedo y la agenda lo permite. En el panorama patrio, desde Laura Matamoros hasta Dulceida, numerosas influencers se han rendido a los pies de las nuevas botas de agua de Zara, capaces de transformar cualquier look.

Todas ellas, celebrities, royals y también influencers ya han empezado a sucumbir a los encantos de este tipo de prendas, perfectas para estos momentos. que van desde el entretiempo hasta el invierno y que te pueden ahorrar más de un disgusto si de repente te pilla una inesperada tormenta en plena calle. Descubre en nuestra galería algunos de los looks que pueden inspirarte para crear tu propio armario perfecto para afrontar los días de más lluvia. No te los pierdas, estamos más que seguros que encuentras más de una idea a la que sacarle partido.