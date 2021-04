El vinagre de sidra de manzana es un gran producto natural que nos ayuda a perder peso, aunque para lograr ese objetivo debemos saber cómo usar este ingrediente de forma correcta. Algo que te vamos a explicar con todo detalle, a continuación.

Vinagre de sidra de manzana para adelgazar, como usarlo

El vinagre de manzana es uno de los productos de cocina que apenas falta en nuestra despensa. Excelente para aderezar ensaladas o para algunos tipos de adobos, el vinagre de sidra de manzana también tiene virtudes que quizás desconozcamos. Para empezar, es fuente de vitaminas, especialmente las del grupo B, pero también de minerales, especialmente potasio.

Además , es un remedio natural , conocido desde la antigüedad, para adelgazar . Llegados a este punto surge una pregunta, ¿son todos los tipos de productos iguales o hay algunos mejores que otros para nuestra silueta? Para responder a esta pregunta, es necesario distinguir entre las distintas opciones disponibles en el mercado.

Vinagre de mosto de manzana y vinagre de sidra de manzana

El vinagre de sidra de manzana proviene de la fermentación del jugo de manzana, generalmente con limón, azúcar y agua y en este caso el líquido terminado tomará con ese nombre , mientras que vinagre de mosto de manzana, que también puede contener la cáscara, pued añadir otros jugos y azúcares. Además, los tiempos de fermentación de la sidra y el mosto son diferentes.

Para adelgazar se utiliza sobre todo el vinagre de sidra, pero incluso el vinagre de manzana normal de mosto que puedes encontrar en el supermercado no tiene nada que envidiar al primero.

En este caso lo importante es comprar un producto sin filtrar y sin pasteurizar , preferiblemente orgánico, para tener cierta garantía de calidad. En cuanto a la pérdida de peso, el vinagre de manzana nos ayuda a adelgazar de tres formas: aumenta la sensación de saciedad y por tanto nos estimula a comer menos, controla el azúcar en sangre y por tanto también los picos de insulina, responsable del aumento de peso, y contiene ácido acético que actúa como «quemador» para la grasa.

Cómo utilizar el vinagre de sidra de manzana

Para que el vinagre de manzana nos ayude a adelgazar es necesario saber cómo y en qué dosis utilizarlo. Si no tenemos mucho peso que perder, pero simplemente queremos afinar la silueta, basta con añadir una cucharada de producto en medio vaso de agua tibia con un toque de miel cruda, para beber en ayunas por la mañana como tan pronto como te despiertes. De esta forma daremos un impulso a tu metabolismo.

Para un mejor efecto podemos seguir un plan dividido durante semanas, diluyendo una cucharadita de vinagre de sidra de manzana en medio vaso de agua unos 20 minutos antes de las dos comidas principales . A partir de la segunda semana aumentamos la dosis a 2 cucharaditas, hasta que se estabilice, a partir de la tercera, en las 3 cucharaditas.

Alternativamente, podemos comprar cápsulas a base de vinagre de sidra de manzana en la farmacia o parafarmacia , para consumir de la manera descrita en el prospecto.

Qué contraindicaciones tiene

Este vinagre, aunque natural, todavía tiene algunos efectos secundarios si no se respetan las dosis recomendadas. De hecho, el ácido acético puede causar ácido estomacal , reflujo gástrico e irritación gastrointestinal. Aquellos que ya sufren de acidez de estómago o hernia de hiato deben evitar su uso. En cualquier caso, siempre es bueno preguntarle al médico qué hacer.

También hay que tener cuidado de no quedar fascinado por la idea de que el vinagre de sidra de manzana es milagroso. Sin embargo, para adelgazar es fundamental seguir una dieta equilibrada y realizar alguna actividad física saludable. De esta forma, el uso de vinagre de sidra de manzana acelerará la pérdida de peso , aportándonos todos esos beneficios descritos anteriormente.