Victoria Federica no solo se ha convertido en un personaje público de gran interés en la crónica social por su vida privada, sino también por su papel como it girl que ha ido consolidando durante este último año. Poco o nada se sabía de la hija de la Infanta Elena hasta que saltase a las redes sociales, pero ahora ya es una influencer en toda regla que acumula a sus espaldas un séquito de más de 230 mil seguidores.

Y, como buena influencia, a través de sus post y sus apariciones públicas, hemos podido ver que la sobrina de Felipe VI no se pierde ni una sola tendencia. Si hace apenas unos días la veíamos disfrutar de las joyas del mercadillo de Majadahonda que ya se ha hecho viral, ahora hemos podido comprobar que la nieta de don Juan Carlos también se ha subido al carro del laminado de cejas, una de las técnicas beauty más de moda en la actualidad.

Fue durante la Fashion Week de París cuando la hija de Jaime de Marichalar demostró que a mejor vestida no le gana nadie. Y no solo por su look. Como buena amante de la belleza, la hermana de Froilán no dudó en apostar por el laminado de cejas, que hizo que su mirada se alargase y todo el protagonismo fuera a parar a sus ojos. Un truco infalible para triunfar que volvió a repetir en la semana de la moda de Madrid.

Su última aparición

La última vez que Victoria Federica se ha dejado ver ha sido en la MBFWM, invitada por Claro Couture. Para esta ocasión, la royal no pudo ir más en tendencia, con un traje plateado compuesto por una minifalda y una blazer, combinado con un crop top en negro. Un estilismo que completó con unas botas altas metalizadas y un minibolso, un 10 de 10.

Una ocasión en la que, una vez más, Vic tiraba de cejas laminadas para completar su beauty look; un maquillaje sutil en tonos marrones en el que el protagonista, sin duda, fue su mirada. Y es que, como buena influencer, la nieta de doña Sofía no se puede permitir no seguir una de estas tendencias que tan bien sientan y que ya han incorporado en su rutina personalidades tales como Hailey Bieber o Chiara Ferragni. Pues, le pese a quien le pese, lo cierto es que estamos ante una de las it girl más aclamadas de la geografía nacional.

¿Qué es el laminado de cejas?

Se trata de una técnica que se ha puesto de moda cuyo único objetivo es conseguir, con la mayor naturalidad posible, unas cejas bien definidas y con volumen. Atrás ha quedado ya el microblading en el que, a través de una técnica de tatuaje, se rellenaban las cejas con color, para dar paso al laminado. Este tratamiento lo que hace es moldear y rediseñar las cejas sin necesidad de aportar color, tan solo peinándolas hacia arriba siguiendo una técnica muy parecida al lifting de pestañas.

El proceso comienza limpiando toda la zona de la ceja, para después aplicar una loción adhesiva, peinarlas hacia arriba y, por último, retirar todo el producto. Tras esto, tan solo hará faltar peinarlas y el efecto durará hasta ocho semanas. Una tendencia beauty fácil, sencilla y a la que ya se han sumado los rostros más conocidos del panorama internacional; entre ellos, Victoria Federica.