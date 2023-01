Victoria Federica reincide, tres en un patinete circulando por la acera

Victoria Federica ha vuelto a ser la protagonista de la crónica social -y no por nada bueno-. Justo cuando se encuentra disfrutando de la semana de la moda de París junto a su padre y partner in crime, Jaime de Marichalar, ha salido a la luz una nueva información que no la deja en buen lugar. No es ningún secreto que, además de influencer, este último año también ha sido tachada como la ‘oveja negra’ de la Familia Real, pues son muchas las malas conductas que parece estar experimentando.

Dejando a un lado el enfrentamiento con la Infanta Elena por no continuar sus estudios y apostar por su trayectoria en las redes sociales, Vic -como se hace llamar en el universo 2.0- ha vuelto a salir a la palestra por una cuestión de seguridad. Ha sido este pasado domingo cuando la joven se ha dejado ver por el barrio Salamanca en compañía de dos amigos para disfrutar de una jornada en uno de los restaurantes de la calle Jorge Juan.

Según ha comunicado Semana, la nieta de don Juan Carlos volvió a hacer uso del patinete eléctrico para moverse por las calles de la ciudad. Sin embargo, no cogieron uno cada uno, sino que les pareció buena idea alquilar uno para los tres, desafiando la ley como lleva haciendo tiempo atrás. Si circular con el patinete por la acera es una imprudencia, hacerlo con dos acompañantes es todavía más grave pues, tal y como declara la Dirección General de Tráfico, los patinetes eléctricos está dotados con una única plaza.

Además, en la DGT también figura la norma de que este vehículo no puede circular ni por las aceras, ni las vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos. Y, por si fuera poco, una norma más para el uso del patinete eléctrico es la necesidad de llevar casco. Pero no es de extrañar, pues la nieta de doña Sofía no es la primera vez que sale a la palestra por cometer imprudencias de tal calibre. Sin ir más lejos, el pasado mes de mayo también apareció subida a un patinete eléctrico junto a una amiga. De nuevo, más de una persona por vehículo y, por supuesto, sin casco, sumado a que llevaba el móvil en la mano -peligro añadido-.

Y es que, parece que el uso de este tipo de vehículos le está jugando una mala pasada. Hace apenas unos meses, la joven se hizo viral por esta misma cuestión. En esa ocasión, la hermana de Froilán se convirtió en meme tras aparecer subida al patinete mientras sujetaba un cigarro en la mano. «Si su abuelo no ha dado aún explicaciones, tampoco lo va a hacer ella», fueron alguna de las críticas del universo 2.0. Pero parece que la nieta de don Juan Carlos no aprende. Mientras está disfrutando de la moda en París con un bronceado que ha dado mucho de qué hablar, su nombre vuelve a sonar con fuerza por algo nada bueno.