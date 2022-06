El vestido palabra de honor de Lefties más deseado de su web

Lefties, la marca ‘low cost’ de Inditex por excelencia, nos permite renovar el fondo de armario de cara al verano por muy poco dinero. En su nueva colección para esta temporada, nos presenta un vestido muy cómodo y fresquito con varios detalles que nos gustan mucho, como el escote palabra de honor. Además, está genial de precio, por tan sólo 17,99 euros.

Un vestido de largo midi confeccionado en un cómodo tejido fluido de viscosa, que le aporta un poco de vuelo a la prenda y hace que sea muy fresquita. El estampado es precioso para esta época del año, aunque tenemos que confesar que nos ha llamado mucho la atención porque mezcla dos colores que siempre nos han dicho que no combinan: el rosa y el naranja.

Este 2022, el rosa y el naranja son tendencia en todas las tonalidades. Dos colores que en un principio pueden dar algo de miedo porque existe la creencia generalizada de que son difíciles de combinar. Sin embargo, este vestido de la nueva colección de Lefties demuestra que juntos quedan muy bien y, además, se pueden combinar con unas sandalias en color amarillo, verde… No debemos tener miedo a arriesgar porque se llevan los looks llamativos.

El vestido tiene escote palabra de honor, aunque también tiene cinta a tono por si queremos ajustarlo en el cuello. Una prenda estupenda para un look playero o para hacer turismo. Por supuesto, también podemos llevarla por la ciudad con unas sandalias planas y un bolso de rafia.

La comodidad es algo que valoramos mucho a la hora de elegir nuestros looks durante todo el año, pero muy especialmente en verano. El vestido de Lefties para esta temporada lo tiene todo para convertirse en nuestro favorito: es cómodo, fresquito, versátil y fácil de combinar.

Uno de los trucos para no fallar a la hora de combinarlo es apostar por un look monocolor. Es decir, elegir unas sandalias en el mismo color del estampado, rosas o naranjas. No tiene por qué ser de la misma tonalidad, sólo de la misma gama cromática. Este tipo de looks se llevan mucho este 2022.

El vestido ha salido a la venta esta misma semana y ya se ha convertido en todo un éxito de ventas. Tiene un precio de 17,99 euros, y está disponible desde la talla S hasta la XL. En la web también podemos consultar la disponibilidad en nuestra tienda Lefties más cercana.