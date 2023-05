El truco de los expertos para que no se te caiga la cuerda de las cuñas

Los expertos han revelado un truco para que no se te caiga la cuerda de las cuñas, uno de esos secretos que nos cambiarán la vida para siempre. Son momentos en los que necesitamos conseguir este tipo de trucos para que los zapatos del verano nos queden bien. Las alpargatas son, sin duda alguna, el básico que vamos a volver a poner en nuestros pies antes de lo previsto. Son un tipo de zapato que despierta pasiones y que debemos conocer bien para poder sacarle el máximo partido posible.

Los expertos tienen el truco para que no se te caiga la cuerda de las cuñas

View this post on Instagram A post shared by Erea Louro (@erealouro)

La cuerda de las cuñas debe poder situarse bien para que no se caiga. Es uno de los elementos que le añade versatilidad al poder llevarla de formas distintas, pero también un básico para que ganemos en seguridad. En esencia, las cuñas son tan cómodas al ir sujetas con este tipo de elemento que se adapta al pie.

Erea Louro es la experta en moda que ha revelado en redes sociales cómo debemos poner la cuerda de las alpargatas para que no se nos caiga al andar. Es uno de los elementos que mejor queda y que nos dará el acabado ideal a todos nuestros looks. Si quieres lucir alpargatas este verano, no lo dudes, toma nota de este detalle.

Tal como Erea explica paso a paso: «Lo primero que hay que hacer es coger el lazo desde atrás y llevarlo hacia delante». Seguidamente: «metemos el pie por el círculo y ajustamos bien». Y aquí es cuando revela uno de los secretos a voces de las expertas en moda y que hacen que las alpargatas no queden bien.

Esta profesional experta en ponerse bien las alpargatas dice que: «es muy importante para que no se caigan que el primer cruce vaya hacia delante». Finalmente, solo nos quedará: «después cruzamos atrás y hacemos el lazo donde más nos guste». De esta manera tan sencilla la curda de las cuñas quedará perfectamente adaptada sin posibilidad que se caiga.

Ahora solo nos queda poner en práctica este truco, volver a ver el vídeo de esta mujer y disponernos a darlo todo de la mano de una forma de atar las alpargatas que quizás nos sorprenderá. Es un truco de lo más útil ahora que empieza la temporada de las alpargatas.