El trikini de Women’Secret dos en uno: ¡Aprovecha que está rebajado!

Te vas a enamorar. Del trikini de Women’Secret dos en uno. Tienes así dos modelos distintos dentro de una misma pieza.

Si lo que quieres es variedad este verano, entonces con este modelo verás cómo tienes todo lo que quieras porque es en forma de bañador por un lado, y también como bikini, por el otro.

Tendencia: el trikini de Women’Secret dos en uno

Es un trikini multiposición de color blanco. De manera que podrás lucirlo como si fuera un bañador con el escote en la espalda, o bien como trikini dejando las aberturas en la parte delantera.

Te va a sorprender para bien porque así no tendrás que preocuparte por el espacio en tu maleta cuando viajes, ya que tienes dos piezas en una.

Entre sus características: copa extraíble para que puedas llevarlo como quieras. Presenta aberturas en la espalda o parte frontal, con copas extraíbles, y contiene etiqueta explicativa por si te pierdes a la hora de cambiarlo.

Este trikini está confeccionado en 59% poliamida y 41% elastano. Para que la prenda pueda durar más entonces debes estar atento a sus cuidados. Lavar a mano, no blanquear, no secar en secadora, no planchar y no lavar en seco.

Lo combinas con muchos accesorios

No le des más vueltas y obtén ya este bañador. Va perfecto con cantidad de accesorios que llevarás a la playa o bien a la piscina. Por un lado, lo tienes con capazos grandes, con shoppers, las toallas de diversos colores y hasta con las sandalias más estilosas o bien informales para esos días interminables de playa.

En oferta, a mitad de precio

En color beige, ahora el bañado está de oferta. Así que no lo pienses dos veces para hacerte con esta prenda. Antes su precio era de 44,99 € y ahora con el descuento de un 51% de descuento, se queda en 21,99 €.

Atenta alas tallas porque ahora podrás elegir, hay disponibles desde la XS a la L, así eliges según tu tamaño. Queda bastante ajustado aunque tiene aberturas, cuando se transforma en bikini, quizás tengas que tener en cuenta la copa y talla de tu pecho.

En la misma web se establece una guía de tallas para que lo tengas más fácil a la hora de saber cuál es la tuya.

Tienes el modelazo en baño para lucir este verano dentro de la web de Women’Secret. Ya lo puedes comprar y decidir tu talla y forma de pago. Pues es muy fácil siendo online.