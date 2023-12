El top de lentejuelas escotado por la espalda de Stradivarius con el que triunfar en Nochevieja

Hay prendas que nos elevan. Nos hacen parecer más sexys y aportan aquello que nos falta muchas veces para triunfar. Si lo que buscas es un conjunto para este fin de año, tenemos el top de lentejuelas escotado por la espalda de Stradivarius.

Además va con una falda a juego para que todavía quede mucho mejor. Ya tienes el conjunto fichado para Nochevieja y no te lo puedes perder.

Este es el top de lentejuelas escotado por la espalda de Stradivarius

Es una de las prendas que lo está petando durante estas navidades. El top cropped de escote redondo y manga larga, destaca también por tener la espalda descubierta con tiras cruzadas ajustables con lazada.

Además y como no podía ser de otra manera durante las fiestas, lleva el detalle de aplicación de lentejuelas con forro interior combinado a tono para que estés más protegida allá donde vayas.

Composición y máximos cuidados

Este top de fiesta se elabora en exterior de 94% poliéster y 6% elastano. Y para cuidarlo debes hacer caso a las etiquetas así te durará más tiempo.

Debes pensar que aquellas prendas que son de brillos y lentejuelas pueden ser mucho más complicadas de tratar, y por esto es factible seguir las indicaciones de cada ropa.

En este caso, y en la web de Stradivarius nos aconsejan que el top se lave a mano max 30ºc, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpiar en seco, no usar secadora, y lavar al revés así no se echan a perder las lentejuelas y el tejido que es una de las cosas que más atraen de esta prenda.

Con qué nos ponemos esta prenda

Tienes variedad de pantalones, faldas y shorts para complementar este top y ser definitivamente la reina de la fiesta de fin de año.

Está la falda negra de lentejuelas del mismo tejido y diseño que el top. Hablamos de la falda ajustada corta con cintura elástica, detalle de aplicación de lentejuelas y lleva forro interior combinado a tono. su precio es de 22,99 euros en diferentes tallas. Con esta falda creas un buen conjunto que no te puedes perder.

El top es perfecto con el kimono largo de lentejuelas que también está en la web de Stradivarius a un precio de 35,99 euros; también con el pantalon de efecto piel y precio de 25,99 euros; el pantalón de vestir de cintura ajustable, que tiene un precio de 25,99 euros; o la falda larga de corte lateral y precio de 17,99 euros.

Además tienes también las botas de diversos colores como dorada de caña alta y precio de 49,99 euros; los de tacón strass de precio 59,99 euros; la bota alta de tacón de precio 49,99 euros; bolsos, pendientes en plateado y mucho más. Sin olvidarte de los abrigos de lana, paño y los de efecto piel para que vayas todavía más calentita a todos lados.

Cuál es el precio del top de lentejuelas escotado por la espalda

Lo tienes en la web de Stradivarius por un precio de 25,99 euros en variedad de tallas. Pero no tardes mucho o ya puedes buscarte otro traje para fin de año porque no estará.

Puedes comprar cómodamente en la web de Stradivarius o bien ir a la tienda física. Para ver si está el top de lentejuelas lo puedes comprobar primero en la web para que no te desplaces en vano. Y especialmente mira si está tu talla. Igualmente en la tienda física te puedes probar esta prenda y decidir entonces la talla.

Tienes toda la información respecto envíos, precios, devoluciones y otros en esta web donde siempre encuentras ropa a un precio ajustado. Ya lo tienes para ti.