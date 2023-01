Vuelven los neones y los tejidos metalizados: las tendencias más rockeras del 2023

La llegada del Año Nuevo tan solo hace que los fanáticos de la moda vayan pensando cuáles serán las tendencias que despuntarán de cara a los próximos 12 meses. Muchas de ellas ya se han ido viendo poco a poco durante las últimas semanas, aunque sin embargo, todo apunta a que este 2023 estará marcado por el estilo rockero y los colores atrevidos, dejando atrás ciertos cortes sencillos que estuvieron muy presentes durante otras temporadas pasadas. Es por ello que en LOOK hemos querido llevar a cabo una recopilación sobre todos aquellos detalles que tendrás que tener muy presentes en tu armario.

Al igual que está ocurriendo en invierno, todo apunta a que en primavera y en verano los brillos y las lentejuelas serán los grandes protagonistas, además de las asimetrías, los tejidos plisados, los flecos, las plumas, las transparencias y los troquelados tipo crochet. Sin duda alguna, una serie de tejidos y complementos que harán de una prenda aparentemente básica algo totalmente creativo e inusual, aportando además un toque de elegancia a todos y cada uno de tus looks sin caer en lo convencional. No obstante, cabe destacar que a veces, menos es más, y que quizá es mejor no sobrecargar un outfit que ya es perfecto por sí solo.

En cuanto a los colores predominantes de cara al 2023, destacan especialmente el amarillo neón, el naranja, el rojo y el violeta. Hacía ya varias temporadas que las tonalidades más vivas y fluorescentes se habían quedado en un segundo plano, y sin embargo, estos 12 meses apuntan a ser una nueva oportunidad para sacar del armario aquellas prendas que destacaban por su vivacidad, para convertirlas en nuestras mejores aliadas ya sea invierno o temporada estival. Así que, no dudes en llenar tu clóset con must have de lo más coloridos, ya que nunca se sabe cuándo pueden volver a formar parte de la primera plana en el mundo de la moda.

Por último, si hay algo que ha destacado especialmente sobre todo en estas fechas navideñas han sido las telas metalizadas y las mallas. A priori parecía imposible que una malla brillante quedara bien en un atuendo, sin embargo, estas se han convertido en las reinas de la fiesta al ser perfectamente combinables tanto con jerseys, como con bodys o tops, aportando así al resultado final un toque de sofisticación y de atrevimiento, nunca antes visto, del que se han hecho eco ya grandes firmas low cost como Zara o Stradivarius, añadiendo este tipo de prendas a sus respectivos catálogos online y físicos.

Por otro lado, también es importante atender a la importancia que han tenido los colores metalizados en las últimas semanas. El plateado ha pasado a formar parte de pantalones de polipiel y abrigos, pasando por botas cowboy y convirtiéndose así una de las tonalidades más aclamadas de los últimos tiempos.