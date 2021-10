La sudadera de Name The Brand, la marca de María Pombo, que usarás los días de frío

Esta temporada el estilo comfy está más de moda que nunca, así que los pantalones de chándal y las sudaderas se presentan como las prendas estrella del otoño. Nosotras hemos hecho un gran trabajo de investigación, fijándonos en qué llevan las influencers en Instagram y revisando las colecciones de nuestras firmas de cabecera. Pues bien, hemos descubierto una sudadera de Name The Brand, la marca de María Pombo, por la que hemos sentido un flechazo absoluto.

En color blanco crudo, es una sudadera obersize con el tejido del réves. De cuello redondo y manga larga, tiene diseño de hombro caído y bordado con volumen NBT, el logo de la marca. Está confeccionada en 100% algodón, así que es una sudadera muy cómoda y perfecta para los 365 días del año.

Sin lugar a dudas, una prenda que todas necesitamos tener en nuestro fondo de armario porque nos soluciona cualquier look diario. Podemos combinar la sudadera con unos pantalones vaqueros y unas zapatillas deportivas. Si queremos añadir un toque de elegancia y sofisticación al look, ¿por qué no ñadir un bolso acolchado con cadena?

Si hay algo que nos gusta del Otoño 2021 es que se lleva mucho la mezcla de estilos en un mismo look. Por lo tanto, una opción es combinar la sudadera de la marca de María Pombo con unos pantalones efecto piel en negro y unas botas de plataforma con cordones. ¡Un acierto seguro para ir a la oficina o salir a comer!

La sudadera está a la venta por 49,95 euros, desde la talla S hasta la XL. Si tienes alguna duda con tu talla, no te preocupes porque en la tienda online tienes una guía de tallas muy detallada.

Una prenda cómoda y de la mejor calidad, perfecta para todo el año y a la que seguro que sacamos mucho partido.