El sencillo truco de una peluquera para levantarte con unos rizos perfectos: "El mejor aliado"
Toma nota de la forma de mantener tus rizos perfectos
Tus rizos pueden quedar perfectos nada más levantarte con este sentido truco de una peluquera para levantarte perfectamente peinada. Sin duda alguna habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio a la hora de peinarnos. Vuelve la rutina y con ella las ganas de levantarte perfectamente con el tiempo de enemigo. Necesitamos dormir más y trabajar menos, con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcarán estos días. Ahorraremos tiempo, sin renunciar a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estos días.
La humedad y los cambios de temperatura pueden acabar siendo los que nos marquen de cerca. Con algunas novedades que serán las que nos afectarán muy de cerca, con ciertos detalles que pueden acabar siendo los que marcarán estos días cargados de actividad. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de cuidar nuestros rizos para dar nuestra mejor cara de una forma que quizás nos sorprenderá. Este tipo de truco que usan las peluqueas nos puede dar un aspecto muy diferente de como lo esperábamos. Podremos conseguir un plus de esos detalles que serán esenciales en estos días.
El truco de una peluquera nos cambiará la vida
Los profesionales que mejor conocen el pelo son las peluqueras, que sin duda alguna acabará siendo lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un extra de buenas vibraciones con este tipo de elementos.
Podremos empezar a tener algunos detalles que acabarán siendo lo que nos acompañará en estos días en los que descubrimos que nuestra melena necesita más atención. Se acabó recogerse el pelo nada más levantarse, podremos conseguir un cambio de tendencia importante a la hora de descubrir lo que nos acompañará en estos días.
Nos va a cambiar la vida y sobre todo los rizos. Esa melena que perfectamente peinada queda de lujo, por lo que, habrá llegado el momento de conocer la forma en la que nos despertaremos cada mañana con unos rizos perfectos. Un pelo que, aunque peinado queda bonito, a primera hora no queda tan bien.
Habrá llegado ese momento de conocer el truco de una peluquera para conseguir unos rizos de peluquería nada más levantarnos, de una forma que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.
Una peluquera explica su truco para levantarse con unos rizos perfectos
Unos rizos perfectos pueden aparecer nada más levantarse, con la ayuda de una serie de detalles que será lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener por una serie de elementos. Por lo que habrá llegado el momento de apostar por un peinado espectacular.
La peluquera Conchi Aires nos explica en sus redes sociales: «Lo último que hago antes de dormir para levantarme con el rizo bien es usar un leave-in ligero o unas gotas de aceite seco». Una manera de crear lo que nos imaginaríamos en estos días de humedad importante.
Los expertos de Garnier nos dan una serie de consejos que debemos aplicar para conseguir un pelo rizado perfecto:
- El pelo rizado es delicado. Lo primero que tienes que saber es que este tipo de melena es muy delicada, por lo que cuidarla cuesta un poco más de trabajo, y si no se lava, acondiciona y peina como es debido, tus rizos no estarán en todo su esplendor. Para ayudarte y facilitarte esta labor, tenemos disponible la gama Fructis Nutri Rizos, que te ayudará a domarlo, hidratarlo y embellecerlo. Si quieres conocer más sobre tu melena, deberás saber qué tipo de rizo tienes.
- ¡Aleja tus rizos del calor!. No solo basta con usar un champú adecuado, sino que también debes aplicar procedimientos apropiados en tu rutina. Tras lavarlo y acondicionarlo, viene el secado, lo más recomendable es que el pelo se deje secar naturalmente porque el calor lo deshidrata. Si en algún momento puntual te ves obligada a secarlo, intenta que la temperatura sea baja. Lo mismo pasa con la plancha, en caso de que necesites alisarlo, aplícate protector. Todas las mujeres han de hidratar mucho su pelo, en el caso del pelo rizado, resulta más importante aún, ya que, al ser un cabello naturalmente seco, necesitar mucha más hidratación para lucir sano y fuerte.
- Opta por un corte adecuado. Para lucir perfecta, el corte ideal para el pelo rizado es escalado o por capas, éste dar vida a tus rizos, pero ten mucho cuidado en no cortar demasiado los mechones de la parte superior de la cabeza. Al igual que en todos los cabellos, para mantenerlo sano, hay que cortar con frecuencia las puntas. En el caso del pelo rizado, debido a que la cutícula es más delicada y a que las puntas se abren con más facilidad, hay que cortarlo con bastante más frecuencia, cada 6 o 8 semanas, más o menos.
- Hidrata tu pelo rizado con mucha agua. Por las mañanas, siempre echa agua a tu pelo. Usa un pulverizador que contenga agua mezclada con un poco de algún aceite, como por ejemplo de coco o argán. Esta técnica humedecer tu cabello y te ayudar a darle forma. Ahora que ya sabes algunos consejos para cuidar tu pelo rizado, ponlos en marcha y suelta tu melena para lucirla como nunca antes.
- Mantenlo perfecto durante la noche. Es aconsejable utilizar un gorro de satén para dormir o una funda de almohada satinada para que no se te aplaste y enrede.