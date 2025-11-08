Juan Avellaneda, muy afectado tras el ingreso de su marido en la UCI: "Pido paciencia y comprensión"

Juan Avellaneda saltó a la fama por su participación en Cámbiame, un programa de moda que presentaron Marta Torné y Carlota Corredera en Telecinco. La televisión le convirtió en un rostro muy popular y actualmente tiene 854.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Es decir, es uno de los influencers más importantes del momento. Por ese motivo, se ha notado tanto que en los últimos días estaba triste, sin la energía que siempre le ha caracterizado. Y lo peor de todo es que, detrás de este cambio de comportamiento, hay un triste motivo: su marido ha estado ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Para evitar especulaciones, Avellaneda ha emitido un comunicado donde explica en qué estado se encuentra su pareja, el discreto Sergio Corbera. Según dice, la situación ya está controlada, pero se han llevado un buen susto y esa es la razón por la que se ha visto obligado a desaparecer de Internet. Promete que poco a poco irá retomando la normalidad, pero es un proceso lento y ha evitado dar una fecha exacta.

El comunicado de Juan Avellaneda. (Foto: Instagram)

«Estos días muchos me habéis escrito diciéndome que comparto menos de lo habitual o que me notáis más serio… y sí, es verdad», ha empezado diciendo. «El martes pasado tuvimos un susto muy fuerte con mi marido». Estas palabras han sorprendido mucho porque, a pesar de su fama, el diseñador intenta no hablar de su vida privada para proteger a su familia.

El susto de Juan Avellaneda

Juan Avellaneda tiene su propia firma de ropa y cada vez son más los famosos que apuestan por él, algo que le ha dado mucha visibilidad. No obstante, ha tenido que pisar el freno porque su marido ha necesitado su apoyo. Cuando tuvieron que trasladarse al hospital se dieron cuenta de que tenían por delante una etapa complicada. «Desde entonces ha sido una semana muy intensa, de montaña rusa emocional, con momentos difíciles y otros en los que por fin parece que todo empieza a mejorar».

Como siempre, el artista ha conseguido aprender algo de este problema y ha querido compartirlo con sus fans: «Vivir algo así te hace darte cuenta de lo frágil que puede ser todo, y de lo importante que es parar, cuidar y valorar lo que realmente importa». También ha recalcado que su pareja está evolucionando, aunque les espera un proceso lento y deben armarse de templanza.

Juan Avellaneda en un evento. (Foto: Gtres)

«Por suerte, poco a poco va mejorando, aunque todavía queda camino por hacer», ha comentado. Después ha dicho: «Así que sólo puedo pediros paciencia, comprensión… y que nos enviéis toda la energía positiva posible». Esto quiere decir que tardará un poco en retomar la normalidad al 100%, pero se ha quedado más tranquilo al explicar el motivo de su repentina desaparición.

Juan Avellaneda manda un mensaje

Antes de concluir su comunicado, Juan Avellaneda ha querido agradecer el trato que ha recibido por parte del personal sanitario. Según dice, todo el mundo se ha portado muy bien con él, aunque se ha molestado en mencionar a dos personas que, siguiendo su relato, han sido profundamente generosas.

«Quiero dar las gracias de corazón a Sonia, Ana, a todo el equipo médico y de enfermería de planta y UCI que está cuidando con tanta profesionalidad, cariño y humanidad». Para concluir, dice: «No hay palabras suficientes para agradecer lo que hacen cada día. Gracias por estar ahí, de verdad».