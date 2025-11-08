La familia de la infanta Cristina terminará este 2025 con una integrante más. Esta última semana trascendió a los medios que el mayor de sus hijos, Juan Urdangarin, ha encontrado el amor en una joven canadiense de 25 años, a la que ha conocido en la empresa en la que trabaja en Londres. De esta manera, solo la pequeña de los Urdangarin de Borbón es la única soltera de sus hermanos. ¿Quiénes son ellas?

Johanna Zott, la más integrada en la familia

Por el momento, las nueras de la infanta Cristina prefieren estar en un segundo plano pese a sus mediáticas relaciones sentimentales. Si en algo coinciden las novias de sus hijos es por su discreción pese a salir con los sobrinos del Rey Felipe VI.

La primera que se conoció fue a Johanna Zott, la pareja de Pablo Urdangarin. Desde hace casi tres años que los jóvenes mantienen una relación sentimental que está más que afianzada. Desde hace tiempo que es habitual ver a Johanna en los partidos de balonmano del nieto de Juan Carlos I, convirtiéndose así en su talismán.

Johanna Zott y Pablo Urdangarin durante un partido de fútbol. (Foto: Redes Sociales)

A estos eventos deportivos, la joven de origen alemán -aunque desde hace años vive en Barcelona por el trabajo de sus padres, Elena Sophie Zott, que es médico, y Christoph Zott, que es ingeniero industrial-, no acude en solitario, sino que suelen acompañarla su cuñada, Irene Urdangarin, y en ocasiones su suegra, doña Cristina. De hecho, en los pabellones suelen presumir de la buena sintonía que hay entre ellas.

La historia de amor de Pablo y Johanna se remonta a su etapa escolar. Ambos coincidieron en el Liceo Francés de Barcelona antes de que los Urdangarin se mudaran a Ginebra con su madre debido a la polémica del Caso Nóos. No fue esta la única vez en la que se separaron. En 2023, Zott -que es estudiante de Medicina-, se mudó a Alemania con una beca Erasmus . Tras unos meses a distancia, la cuñada de Irene Urdangarin regreso a la ciudad condal para hacer prácticas en hospital.

La infanta Cristina con Johanna Zott. (Foto: Gtres)

Al igual que Pablo, Johanna es una gran aficionada al deporte y, de hecho ha formado parte de la categoría Senior B del equipo Voley Esplugues.

Olympia Beracasa, la novia de Miguel Urdangarin

A sus 23 años, Miguel Urdangarin ha encontrado la estabilidad sentimental al lado de Olympia Beracasa, a la que conoció en el International School durante sus años de estudio en Ginebra.

Al igual que las parejas de sus hermanas, Olympia tampoco tiene nacionalidad española. La joven, procedente de Venezuela -aunque ha vivido en Miami, Caracas, la Costa Azul y Suiza-, saltó a la fama en 2024 debido a su relación con el tercer hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Sin embargo, su nombre no es desconocido en Europa, pues procede de una millonaria familia que vive en Suiza.

Miguel Urdangarin y Olympia Beracasa en un parking. (Foto: Gtres)

Su madre, Elizabeth Kane, es una conocida ex modelo estadounidense, y su padre, Alfredo Beracasa, es un importante empresario de la banca en Venezuela -que tiene dos hijos más de su anterior matrimonio con Verónica DeGruyter-.

Actualmente, la pareja vive -por separado- en Madrid. Según ha trascendido a los medios, Olympia estudia Comunicación y Medios en el IE University de Madrid, mientras que Miguel -que vive en Zarzuela junto a su abuela, Doña Sofía- ejerce como técnico ambiental.

Sophia Khan, la nueva integrante de la familia

El último en encontrar el amor ha sido Juan Urdangarin, el más desconocido de los hijos de la infanta Cristina. Desde hace varios años que, por motivos profesionales, el joven reside en Londres, donde ha conocido a Sophia Khan, con la que lleva varios meses de relación.

Así es Sophia Khan, la joven con la que sale Juan Urdangarin. (Foto: Redes Sociales)

De origen canadiense, Sophia conoció al sobrino de Felipe VI precisamente en E1 Series, la empresa en la que trabajan. Aunque él lleva muchos años en este conglomerado, la joven entró a finales del 2024 tras estudiar un máser de gestión y desarrollo sostenible.

Aunque Juan siempre ha blindado al máximo su vida privada -y prueba de ello es que decidió mudarse a Londres-, lo cierto es que ha sido imposible que las cámaras no lo pillaran en actitud cariñosa con Sophia, con la que se ha intercambiado gestos cómplices a plena luz del día.

Irene Urdangarin, la única soltera de sus hermanos

El pasado mes de agosto, tras varias semanas de rumores de crisis, se confirmó que la única hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin estaba de nuevo soltera.

Irene Urdangarin y Juan Urquijo. (Foto: Gtres)

Durante casi dos años la joven -que estudia Gestión de Hostelería, Turismo y Eventos, en la Universidad de Oxford-, ha mantenido una relación sentimental con Juan, el hermano de Teresa Urquijo.

Aunque parecía que su historia de amor iba viento en popa -ya que incluso Irene invitó a Juan a que la acompañara a ver a su abuelo, Juan Carlos I, a Abu Dabi-, el pasado verano decidían poner fin a su idilio, por lo que Irene se convertía en la única soltera de sus hermanos.