Emma García se salta su norma de oro y publica una foto de su cita romántica con Aitor Senar

Emma García se ha convertido en una de las presentadoras más importantes de la cadena. Lleva más de 20 años trabajando en Mediaset y ha demostrado que tiene una conexión especial con la audiencia, por eso siguen apostando por ella. La cuestión es que ha conseguido algo muy importante: mantener su vida privada al margen de las cámaras. Es decir, aunque está todos los fines de semana en televisión, son muy pocos los datos que han trascendido sobre su esfera privada. Sin embargo, en LOOK nos hemos dado cuenta de que se ha saltado su norma de oro para publicar unas imágenes junto a su marido, el discreto Aitor Senar.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental: Emma no esconde nada y se comporta de una forma natural. Esto quiere decir que, cuando lo considera oportuno, hace comentarios sobre su hija Uxue o sobre su pareja, a pesar de que no cruza ciertos límites porque sabe que son personas anónimas que no están interesadas en tener protagonismo. No obstante, ha dado un paso más al compartir su viaje a Francia a través de su cuenta de Instagram, donde acumula 492.000 seguidores.

Emma García con su marido en París. (Foto: Instagram)

«Siempre tengo ganas de volver a París», ha escrito Emma García debajo de sus mejores fotos. En la primera y en la segunda aparece ella sola disfrutando de la ciudad, pero nadie se esperaba que la tercera imagen estuviese protagonizada por Aitor. El matrimonio ha tenido una cita romántica en un bonito restaurante y han aprovechado para pasar tiempo juntos sin tener que mirar el reloj. Recordemos que Emma trabaja todos los sábados y domingos. Su programa empieza a las 16:00 horas y no acaba hasta las 20:00, lo que significa que su fin de semana lo tiene ocupado por cuestiones profesionales.

Como era de esperar, el perfil de Instagram de la presentadora se ha llenado de comentarios aplaudiendo su decisión, incluso hay uno que le ha dicho: «Gracias por dejarnos conocerte mejor». Otros le han animado a regresar pronto a la Ciudad del Amor y le han dado la enhorabuena por la bonita pareja que forma junto a su marido Aitor.

Un matrimonio discreto y unido

Emma tiene claro quién forma parte de su círculo de confianza y como es normal su pareja está dentro de este selecto grupo. Tal y como explicó en la revista Lecturas: «Aitor ha sido fundamental. Nunca ha visto a la presentadora sino a la persona». Siguiendo su discurso, gracias a él ha podido crecer en televisión, pues es madre y ha necesitado mucha ayuda para compatibilizar su vida familiar con sus responsabilidades profesionales. Ahora su programa se emite dos veces a la semana, pero recordemos que durante mucho tiempo trabajaba de lunes a viernes, incluso grabando varios espacios al mismo tiempo.

Emma García visitando París. (Foto: Instagram)

No lo hace con frecuencia, pero lo cierto es que da gusto escuchar a Emma García hablar de su marido, pues sus palabras confirman que, a pesar de los años, sigue igual de enamorada que siempre. La clave del éxito que han tenido y están teniendo es que Aitor nunca le ha puesto límites, al contrario, la ha animado como el que más. «Cuando nos conocimos y cada uno iba por un lado, nos veíamos cuando podíamos. Estando con él me fui a Bosnia, a la guerra, dos veces. Me decía: si es lo que quieres, vete. Si me llega a haber dicho que no, hubiese pensado que no somos compatibles».

Emma García está muy enamorada

Emma García visitando París. (Foto: Instagram)

En una ocasión, la protagonista de nuestra noticia explicó que Aitor era muy generoso, pues no ponía ningún impedimento y se ocupaba de las tareas domésticas y familiares sin poner excusas. No obstante, dejó claro que ella también le ha arropado en el terreno profesional, pues sentía que era lo mínimo que podía hacer. «Yo también le he apoyado en todo. No tenemos que ser egoístas. Ni Aitor ni yo somos celosos. Hay una comunicación y sinceridad total».

Con todo esto, podemos decir que Emma y Aitor forman uno de los matrimonios más sólidos (y discretos) de la crónica social.