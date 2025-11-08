Najwa Nimri siempre ha jugado con el misterio. En la pantalla, en la música y en la vida real, la actriz y cantante ha hecho de la contradicción un arte propio. Su paso reciente por La Revuelta, el programa de David Broncano en Televisión Española, lo confirmó una vez más: cuando el presentador le preguntó por su patrimonio, una de las preguntas más esperadas de cada entrevista, Nimri respondió con desarmante sinceridad: «No tengo nada. Estoy fatal. Cero todo». La frase, pronunciada entre risas, dejó al público entre la sorpresa y la incredulidad. Solo un año antes, la misma artista había asegurado que su fortuna rondaba los doce millones y medio de euros.

El aparente desplome financiero de una de las actrices más icónicas del panorama español ha despertado un interés inmediato. ¿Realmente Najwa Nimri ha perdido su patrimonio o se trata, como muchos sospechan, de una de sus provocaciones calculadas? Lo cierto es que la intérprete de Vis a vis y La casa de papel no solo ha sabido reinventarse en cada etapa de su carrera, sino también gestionar una trayectoria de más de treinta años entre el cine, la televisión y la música, acompañada de un patrimonio tangible, diverso y muy singular.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Revuelta (@larevuelta_tve)

Nacida en Pamplona en 1972, hija de padre jordano y madre navarra, Najwa creció en el barrio bilbaíno de Santutxu antes de mudarse a Madrid a los 17 años para perseguir su vocación artística. Su debut en Salto al vacío (1995), dirigida por Daniel Calparsoro -quien sería su marido durante cinco años- marcó el inicio de una filmografía excepcional. Desde entonces, ha trabajado a las órdenes de Julio Medem, Alejandro Amenábar, Icíar Bollaín o Carlos Vermut, protagonizando títulos como Los amantes del círculo polar, Lucía y el sexo o Quién te cantará, y consolidando una carrera internacional con series como Vis a vis, La casa de papel o Respira.

Su éxito profesional se tradujo también en una importante diversificación patrimonial. Según los registros públicos, Najwa Nimri figura como administradora única de Najwa 2001 S.L., una productora destinada a sus proyectos audiovisuales, además de Samba Nimri S.L., vinculada a su carrera musical, y Royal Role S.L., compartida con el productor Carlos Dorrego. Ninguna de ellas, sin embargo, ha declarado actividad oficial reciente, lo que alimenta la percepción de que la actriz mantiene su economía bajo un perfil discreto y personalista.

Najwa Nimri en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

En el ámbito inmobiliario, su gusto por los espacios con alma es tan evidente como su eclecticismo. En 2019 adquirió un piso de 70 metros cuadrados en el barrio de Las Letras, uno de los enclaves más bohemios del centro de Madrid. Dos años después, amplió su patrimonio con una vivienda abuhardillada en La Latina, fiel a su espíritu urbano y cosmopolita. Pero su refugio real se encuentra lejos del bullicio: en Ávila, donde posee un antiguo vagón de tren de los años 40 transformado en una casa de diseño. «Por dentro es como un salón de fumadores de los años 20; el jardín, lleno de bambú, parece Miami», describía en la revista AD. Ese rincón, adquirido sobre un terreno propio, simboliza mejor que cualquier cifra su particular concepto de lujo: el aislamiento, la calma, la rareza.

A estas propiedades se suma una casa frente al mar en Jávea, Alicante, que alquila por más de 1.000 euros la noche. De líneas minimalistas y vistas infinitas, la vivienda se ha convertido en su espacio estival y una fuente adicional de ingresos. Un patrimonio arquitectónico que refleja tanto su independencia económica como su visión estética.

José Mendes Vieira y Najwa Nimri en el Open de Madrid. (Foto: Gtres)

En lo personal, Najwa vive acompañada de su hijo Teo, de 21 años, y mantiene una relación con José Mendes Vieira, modelo y productor musical de 28 años. Su pareja, a quien conoció en 2024, la acompaña con discreción en festivales y rodajes, aportando un toque de juventud y complicidad a una artista que parece reinventarse con cada década.