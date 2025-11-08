El verdadero motivo por el que Belén Esteban se niega a leer las memorias de Juan Carlos I

Este viernes, Valencia ha vivido una de sus grandes veladas y todo estaba preparado para recibir a cantantes y diversas personalidades en la gala de LOS40 Music Awards que se ha celebrado en el Roig Arena. Entre los invitados se encontraba Belén Esteban, que ha ido muy bien acompañada de su marido, Miguel Marcos, zanjando así los rumores de crisis que se venían sucediendo desde hace días y que ya había desmentido previamente en su programa No somos nadie, del canal TEN. Como es habitual en la colaboradora, ha atendido a la prensa y ha sido clara con las controvertidas memorias de Juan Carlos I: «No me las he leído porque francés no sé, pero también te voy a decir que no me las voy a leer», ha dicho tajante.

La de Paracuellos del Jarama, que se ha confesado monárquica en multitud de ocasiones, se ha mostrado crítica con ciertas acciones o actitudes de la Casa Real. Como no podía ser de otra manera, ha desvelado los motivos que la han llevado a tomar la decisión: «Es más de lo mismo». «Siempre he defendido al emérito, pero ha hecho cosas que no han estado bien y hay que reconocerlo», ha verbalizado con contundencia.

Belén Esteban y Miguel Marcos en un evento. (Foto: Gtres)

Siguiendo la línea, ha dado su opinión sobre el exilio en el que se encuentra el que fuera Rey de nuestro país en el golfo pérsico: «Con los años que tiene, que esté ahí en Abu Dabi… Tráetelo a España, a Sangenjo, que va a ser feliz, déjale», ha deslizado en una evidente alusión a sus familiares directos. Y ha terminado su intervención ensalzando la figura de los Reyes don Felipe y doña Letizia, apuntando que confía en ellos al 100%.

Belén Esteban en ‘Ni qué fuéramos’. (Foto: Canal Quickie)

Los rumores de crisis entre Belén y Miguel

Hace unos días, un post de Belén Esteban en Instagram y los posteriores comentarios de la madrileña en la misma hicieron saltar todas las alarmas acerca de un posible cisma en la pareja. Con los 52 años a la vuelta de la esquina, la televisiva hizo una profunda reflexión en la que hizo referencia a «sus dos pilares», que señaló que eran su progenitora y su unigénita. Un movimiento desató las especulaciones, ya que no hizo mención alguna a su esposo.

Belén Esteban y Miguel Marcos en los juzgados. (Fotos: Gtres)

Este asunto también lo ha querido resolver frente a los micrófonos de la agencia Gtres: «Tengo a mi marido todos los días de mi vida, pero mi madre vive en Benidorm y mi hija en Estados Unidos», ha explicado. Una circunstancia que la hace echarlas mucho de menos. «Yo estoy fenomenal, pero son temas que dan audiencia», ha sentenciado, dejando entrever que es consciente de que continúa siendo un personaje que interesa a los espectadores.

Las polémicas memorias de Juan Carlos I

La publicación de las vivencias del Rey emérito bajo el título Reconciliación ha hecho temblar los cimientos de la Casa Real y ha sacudido el mundo de la crónica social. En ellas, Juan Carlos I hace un repaso por su vida y habla de todos los miembros de su familia, incluida la Reina Letizia, a la que culpa, en gran medida, de la ruptura con su hijo y las descendientes del mismo, asegurando que «no contribuyó a la cohesión familiar y rompió los puentes manteniéndolo alejado de sus nietas».