OKDIARIO está de celebración. Este jueves, 6 de noviembre, uno de los periódicos más relevantes de nuestro país ha cumplido 10 años y, como no podía ser de otra manera, la celebración fue por todo lo alto: en la emblemática Plaza de toros de Las Ventas en Madrid, bajo el lema con la verdad por bandera y rodeados de una larga lista de invitados VIP que lucieron sus mejores galas con elegancia y sofisticación. Entre todos los asistentes, sin duda, destacó Isabel Díaz Ayuso, quien volvió a acaparar todas las miradas por su acertado estilismo, encabezando el top 10 de las mejor vestidas del evento.

Para la ocasión, la presidenta de la Comunidad de Madrid recicló un vestido de una de sus firmas fetiche: la de Vicky Martín Berrocal. Se trata de una prenda en color burdeos, de corte midi, escote bardot, manga larga y silueta entallada. Antes costaba 119€ pero a principios de este año se quedó rebajado a 69€. Según la marca, ha sido todo un éxito en ventas y hemos podido ver a Ayuso enfundada en él en otras ocasiones, como en el acto institucional de entrega de los Reconocimientos del 8 de marzo.

Isabel Díaz Ayuso y Eduardo Inda en el 10º aniversario de OKDIARIO. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Ana Rosa Quintana tampoco pasó desapercibida. Para celebrar el décimo aniversario de OKDIARIO, la periodista apostó por un sofisticado dos piezas negro de terciopelo, compuesto por unos pantalones de corte campana y una chaqueta larga que realzaba su figura con un aire clásico y distinguido. Completó el conjunto con un top del mismo tono, con pequeños detalles en el escote y unas pendientes de plata.

Ana Rosa Quintana en el 10º aniversario de OKDIARIO. (Foto: Gtres)

Siguiendo con los invitados periodísticos, Patricia Pardo también se consolidó como una de las mejores vestidas de la noche. La presentadora de Vamos a ver lució un traje moderno y elegante en tono gris formado por una blazer y unos pantalones rectos de talle alto. Además, en el lateral, contaba con unos grandes botones de perla que aportaban un aire muy original al conjunto. Lo acompañó con un top negro satinado de encaje, unos zapatos de tacón y un bolso de mano acolchado del mismo color.

Patricia Pardo en el 10º aniversario de OKDIARIO. (Foto: Gtres)

Nuria González fue otra de las asistentes que acertó de pleno con su elección para la gran noche. Lució un impecable total black compuesto por unos pantalones de cuero que aportaban un toque moderno y atrevido, combinados con una blusa fluida y una blazer entallada del mismo tono. Como complementos, eligió un bolso de mano de tamaño reducido, un pañuelo discreto y unas botas negras.

Nuria González en el 10º aniversario de OKDIARIO. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Esperanza Aguirre, María Zurita, Paloma Segrelles (vestida también de la firma de Vicky Martín Berrocal), Lidia Bedman, Begoña Villacís, Ana Terradillos y Cristina Tárrega también lucieron unos looks espectaculares para la ocasión.

Esperanza Aguirre, María Zurita y Ana Terradillos en el 10º aniversario de OKDIARIO. (Foto: Gtres)

Así, el X aniversario de OKDIARIO ha dejado para el recuerdo una auténtica pasarela de estilo y glamour (difícil de olvidar) con invitadas que apostaron por la sofisticación, la originalidad y el buen gusto.