Monumental fiesta de OKDIARIO en Las Ventas

En el corazón de Madrid, en la siempre majestuosa Plaza de toros de Las Ventas, OKDIARIO celebró su décimo aniversario con una fiesta que se convirtió en un desfile de poder político, empresarial y mediático. Un cóctel donde los nombres más reconocibles del panorama nacional brindaron por una década de titulares y exclusivas. En un ambiente a caballo entre el lujo discreto y la camaradería periodística, los asistentes se movían entre brindis, reencuentros y comentarios sobre la actualidad política, que inevitablemente se colaba entre bandejas de canapés y copas de vino. El anfitrión de la noche, Eduardo Inda, recibió a sus invitados con su energía habitual y una sonrisa que no se apagó en toda la velada. A su lado, Carlos Sobera, maestro de ceremonias, aportó el punto de humor y elegancia, mientras las cámaras no dejaban de disparar.

Un divertido y cercano Carlos Sobera fue el encargado de dirigir la gala, en la que la primera intervención fue de Pedro Rollán, presidente del Senado. Y tras su discurso llegó uno de los momentos más emotivos de la velada. Más allá de la reunión de casi mil amigos de este periódico para celebrar la primera década de OKDIARIO, la noche tenía un potente trasfondo ya que se entregaron cuatro importantes premios. Alejo Vidal-Quadras, Custodio Ballester, Pilar Elías y María Corina Machado fueron los cuatro grandes homenajeados de la noche. Personalidades cuya honestidad, dignidad, fortaleza y valentía representan los mismos valores con los que este periódico empezó hace ya diez años y que agradecieron con cariño el reconocimiento. María Corina Machado fue la única que no pudo estar en persona, pero agradeció su premio con un cariñoso vídeo muy aplaudido, y el galardón fue recogido por la periodista venezolana Claudia Macero, muy cercana a la premiada.

Alberto Núñez Feijoo, María Guardiola, Isabel Díaz Ayuso y Eduardo Inda. (Foto: Gtres)

Tras los emocionantes discursos de los cuatro homenajeados, llegó el turno de una de las mujeres más admiradas de España. Una política ejemplar, de armas tomar, cuya valentía la ha convertido en icono de resistencia ante los envites envenenados de la izquierda de nuestro país: Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid comenzó bromeando acerca del silencio que solo segundos antes pedía Sobera al público, asegurando que quien hablase durante su discurso quedaba castigado sin poder volver a entrar la Las Ventas en San Isidro. Ya metida en faena y con su don de palabra habitual, ha querido ensalzar el trabajo de Eduardo Inda y todo su equipo, asegurando que en Madrid, como en OKDIARIO, animan a «seguir viviendo en un país alegre, un país plural, una de las grandes naciones de este mundo sin el que la historia no se entendería (…) gracias OKDIARIO por recordarnos que sin libertad nada merece la pena».

Santiago Abascal y Lidia Bedman en la fiesta. (Foto: Gtres)

Tras las cariñosas palabras de la líder del PP madrileño llegó el discurso más esperado de la noche. Las palabras de Eduardo Inda, el hombre que, como dijo el propio presentador, se atrevió a soñar este proyecto que hoy cumple diez años como referente del periodismo libre en nuestro país. El director de este periódico dio un emocionante y vibrante discurso, que comenzó con una mención especial al gran Morante de la Puebla y su reciente e inesperada retirada en la misma plaza desde la que él celebraba con su equipo el aniversario número X del proyecto de sus sueños.

Ana Rosa Quintana y Juan Muñoz. (Foto: Gtres)

Una intervención que provocó el aplauso más potente de la noche y que sirvió, junto al simbólico brindis de nuestro director con sus colaboradores más cercanos sobre el escenario, de pistoletazo de salida para la fiesta. Un cóctel en el que estuvieron presentes muchos de los protagonistas de las noticias con los que OKDIARIO ha hecho historia, dando lugar a encuentros de lo más variopintos entre importantes nombres del mundo de la política – como Alberto Núñez Feijoo, Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal-, del más alto plano empresarial de nuestro país – como Mario Ruiz Tagle, CEO de Iberdrola, o Jesús Nuño de la Rosa, CEO de Air Europa- y de importantes medios de comunicación -como Nacho Cardero de El Confidencial o Joaquín Manso de El Mundo-.

Nuria González. (Foto: GTRES)

En esta primera década, OKDIARIO también ha acompañado a través de LOOK a rostros como Ana Rosa Quintana en su anuncio, tratamiento y recuperación del cáncer que padeció, a Nuria González en la triste pérdida de su queridísimo Fefé y su demostración de fortaleza posterior, a Patricia Pardo en su historia de cuento con Christian Gálvez, a Mariló Montero en la reciente boda de su hijo Alberto Herrera o a Pedro Trapote y Begoña García Vaquero en todos y cada uno de sus logros. Por ello y por su aprecio a este medio, todos disfrutaron de la velada, intercambiando confidencias. Begoña Villacís, María Zurita o la periodista y directora de la agencia Gtres Sandra Aladro, son algunos de nombres propios del mundo de la televisión y la crónica rosa que han venido a celebrar los diez años de este medio.

Esperanza Aguirre en la fiesta de OKDIARIO. (Foto: GTRES)

Todos ellos han sido y son parte del día a día de OKDIARIO, protagonistas de sus artículos y parte de su éxito, es por ello que Eduardo Inda no quiso que faltase nadie a la gran fiesta con la que al más puro estilo de Morante de la Puebla, celebró la que hasta ahora ha sido su mejor faena profesional saliendo por la puerta grande de la plaza más importante del mundo.