Soy influencer y éste es el pack de Mercadona es lo más bonito y único que necesitas para tener buena cara

Para lograr un look radiante sin complicaciones, nada mejor que contar con un set completo que reúna los productos esenciales. En este sentido, Mercadona vuelve a sorprender con su excelente relación calidad-precio y sus productos de belleza accesibles. Su marca Deliplus se ha ganado la confianza de muchas personas por ofrecer cosméticos eficaces, prácticos y asequibles. El nuevo pack de Mercadona con Kit Maquillaje Nude Combo de Deliplus, disponible por solo 10 euros, se presenta como una opción ideal para un maquillaje natural, elegante y perfectamente coordinado.

El pack de Mercadona reúne todo lo necesario para conseguir un look armonioso y favorecedor. Incluye un perfilador de labios en tono canela, ideal para definir y dar volumen; un labial tono 02, de acabado mate y larga duración, que aporta sofisticación sin resecar; un colorete en crema tono 01, color tostado y de acabado mate, perfecto para dar calidez al rostro; y una brocha suave y práctica, diseñada especialmente para aplicar productos en crema con precisión. Este kit es perfecto para lograr un makeup nude versátil y elegante. Como consejo, guarda los productos en un lugar fresco y usa la brocha limpia para mantener una aplicación suave y profesional.

Pack de Mercadona: calidad y precios accesibles

Mercadona se ha consolidado como una de las cadenas de supermercado favoritas en España, no solo por su amplia oferta de alimentos, sino también por su línea de cosmética y cuidado personal. Su marca Deliplus es reconocida por ofrecer productos de alta calidad a precios muy competitivos, permitiendo que cualquier persona pueda acceder a cosméticos eficaces sin comprometer su presupuesto.

La marca combina innovación y practicidad, ofreciendo sets completos que incluyen todo lo necesario para un maquillaje diario o un look más elaborado.

Con productos como el Kit Maquillaje Nude Combo, Deliplus demuestra que se puede conseguir un maquillaje profesional y duradero sin gastar grandes cantidades de dinero.

Todo lo que incluye el Pack de Mercadona

Está pensado para ofrecer un maquillaje natural y elegante. Sus productos están seleccionados cuidadosamente para que se complementen entre sí, logrando un look armonioso con facilidad. Sus componentes son:

Perfilador de labios (tono canela)

Ideal para delinear los labios, aportar definición y dar un efecto de mayor volumen. Su tono neutro combina con cualquier maquillaje nude.

Labial – Tono 03

Acabado mate y de larga duración, diseñado para mantener el color uniforme durante varias horas. Su fórmula asegura un confort óptimo sin resecar los labios.

Colorete en crema – Tono 01 (tostado y acabado mate)

Aporta calidez y frescura al rostro, logrando un efecto natural y saludable. Su textura en crema facilita la aplicación y permite un acabado uniforme.

Brocha para colorete

Suave, práctica y perfecta para aplicar productos en crema, asegura una difuminación precisa y un acabado profesional en mejillas y pómulos.

Cómo lograr un increíble make up con este kit

Con el Pack de Mercadona, lograr un make up nude es sencillo y rápido. El paso a paso recomendado es:

Preparación de la piel: comienza con una piel limpia e hidratada. Aplica tu crema habitual y un protector solar si es necesario.

Aplicación del colorete en crema: con la brocha incluida, aplica el colorete tono 01 en las mejillas, difuminando suavemente hacia las sienes para un efecto natural.

Perfilado de labios: utiliza el perfilador en tono canela para delinear los labios y definir su forma. Esto ayuda a que el labial se mantenga más tiempo y evita que se corra.

Rellenar con labial tono 03: aplica el labial mate directamente sobre los labios, cubriendo completamente la zona perfilada. Su acabado mate y larga duración asegura un look impecable.

Difuminar y ajustar detalles: si es necesario, difumina el colorete o el labial para lograr un resultado más natural.

Con este paso a paso, el kit permite crear un look versátil, perfecto para el día a día o para ocasiones especiales, destacando la belleza natural sin exceso de productos.

Consejos y recomendaciones para sacar el máximo provecho del Pack de Mercadona

Para mantener tus productos en buen estado y lograr un maquillaje impecable, es importante seguir algunas recomendaciones: