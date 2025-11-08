Ni ‘animal print’ ni lunares: Blanca Suárez lleva el vestido con el estampado que más está arrasando este otoño

Blanca Suárez lleva el vestido con el estampado que más está arrasando este otoño, un buen básico que no puedes dejar escapar y que, sin duda alguna, acabará siendo el que buscamos. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Tocará aprovechar al máximo los clones de un estampado que puede darnos más de una alegría. Especialmente cuando descubrimos lo mejor de un tipo de prenda que es totalmente atemporal que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante.

Lo que puede pasar en estos días es un importante cambio que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en un otoño en el que vuelve con fuerza este estampado. Un buen vestido a la última moda puede ser un fondo de armario que puede ser esencial. Hasta el momento no sabíamos que este tipo de detalles pueden contar más de lo que nos imaginaríamos. Este tipo de elemento puede ser clave en estos días de temporada, si quieres acertar, no lo dudes, este estampado es el ganador.

Ni lunares ni animal print

El animal print ha sido durante décadas el favorito en esta temporada. Imitando el lujo de las pieles naturales, sin necesidad de invertir demasiado con algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos hagan tener un tipo de producto de primera necesidad para todos.

Esa prenda básica de animal print que queremos poner en práctica algunos detalles que, sin duda alguna, será esencial que pongamos en nuestro armario, otro de los básicos de la temporada. En este segundo caso, no conocemos rival, es un estampado que podemos lucir durante todo el año.

Desde que los lunares llegaron a nuestro armario, nunca se han ido. Es hora de saber un poco mejor qué estampado compite directamente con lo que tendríamos en estas fechas que quizás no conocíamos por delante este tipo de detalles esenciales.

Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Habrá llegado ese día en el que quizás tendremos que poner en práctica algunos consejos que llegan de mano de los expertos que saben muy bien qué estampados se llevan, Blanca Suárez tiene el vestido con el estampado de temporada.

Blanca Suárez tiene el vestido con el estampado de temporada

Los cuadros son el estampado de temporada que no podemos dejar escapar, en especial en estos días que tenemos por delante y que deberemos empezar a cuidar algunos diseños que incorporaremos en este armario de otoño que no podemos dejar escapar.

Los expertos de Gafasamarillas nos explican en su blog: «El tartán escocés es mucho más que un estampado de cuadros. En Escocia las primeras referencias escritas aparecen en el siglo XVI. Cada clan desarrolló su propio tartán, con combinaciones de colores y grosores distintos. Se convirtió en un signo tan potente que el gobierno británico intentó borrarlo de la cultura escocesa tras la rebelión jacobita. En 1746, el Dress Act prohibió el uso de la vestimenta tradicional de las Highlands, incluido el tartán. La ley estuvo vigente más de 30 años y su derogación en 1782 marcó el renacer del estampado, ahora como símbolo de resistencia. En el siglo XIX, el tartán pasó de ser un signo rebelde a convertirse en moda romántica y nacionalista. Desde entonces, el tejido se extendió por todo el mundo. En 2007, Escocia creó el Registro Nacional de Tartanes, que recopila oficialmente miles de patrones, muchos de ellos aún ligados a familias, regimientos o instituciones».

Siguiendo con la misma explicación: «Los cuadros han acompañado a la humanidad desde hace milenios. Han vestido guerreros, campesinos, aristócratas, diseñadores de vanguardia, punks, estrellas de cine y hasta personajes de cuentos. Son, quizá, el estampado más democrático y transversal de la historia de la moda. Lo fascinante es que, aunque todos parten de la misma idea —líneas cruzadas—, cada variante tiene su propia voz. El Vichy nunca será un tartán, ni el Buffalo un príncipe de Gales. Cada uno habla de un lugar, una época y un estilo de vida. En la próxima ocasión que digas “llevo camisa de cuadros”, recuerda que tu prenda está contando una historia que viene de siglos atrás».

Zara tiene una versión de bajo coste del vestido de Blanca Suárez, cuesta menos de 40 euros y tiene un estilo de lo más especial. Con unas botas altas y unos accesorios llamativos, no podemos fallar, conseguiremos este tipo de detalles que pueden ser esenciales. Esta prenda es un buen básico que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos encontrar en Zara.