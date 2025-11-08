Ana Peleteiro tajante frente a las críticas que ha recibido por comprarse una casa en Galicia

Ana Peleteiro se ha comprado una nueva vivienda y le han llovido las críticas. Algunas personas han señalado que la atleta ha podido utilizar el dinero de la beca ADO para usos extradeportivos. Algo que ha querido desmentir frente a los micrófonos de la agencia Gtres en el photocall de la gala de LOS40 Music Awards celebrados en el Roig Arena de Valencia. «Me estoy haciendo mi casa y la estoy pagando con mi dinero, el que consigo con mucho sudor y trabajo», ha declarado con contundencia. «No entiendo cómo se puede hacer polémica de esto», ha comentado entre risas y restando importancia a los «bulos» que han circulado en los últimos días en torno a su economía.

«El dinero que obtengo del Estado no corresponde ni al 5% de mis ingresos; tengo mi trabajo y empresas que tributan en España», ha deslizado visiblemente molesta, pero orgullosa a la vez de sus buenos resultados. «Represento a mi país y gano medallas», ha dicho en tono reivindicativo y justificando así el motivo por el que recibe una beca que contribuye a que pueda seguir preparándose para superarse día a día en su disciplina: el atletismo. «No me he enriquecido a base de ello —las ayudas a deportistas—», ha aclarado contundente para todos aquellos que han dudado de la procedencia de los fondos para costear su nuevo hogar.

Ana Peleteiro en LOS40 Music Awards. (Foto: Gtres)

Con este movimiento inmobiliario, la deportista ha cumplido uno de sus sueños, que era mudarse a Galicia, su ciudad natal. Además, ha conseguido un espacio a escasos 500 metros de la casa de sus padres. Por todo esto se ha mostrado muy contenta e ilusionada. Una alegría que llega meses después de haber atravesado uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de su bebé cuando se encontraba embarazada de 12 semanas más 4 días. Esta situación la ha compartido la propia Ana con el fin de «concienciar» y «dar voz a un tema que, en muchas ocasiones, continúa siendo tabú». Una vivencia que la dejó en shock y la mantuvo apartada de sus compromisos profesionales durante un tiempo.

La atleta Ana Peleteiro junto a su marido y entrenador, Benjamin Compaoré. (Foto: Gtres)

¿Qué es la beca ADO?

Ana Peleteiro ha sido beneficiaria de la beca ADO, que es una ayuda económica que reciben algunos deportistas y que es emitida por la Asociación de Deportes Olímpicos y procede de patrocinios privados. Se trata de una contraprestación que está destinada a que los representantes de nuestro país en los Juegos Olímpicos puedan tener una preparación más completa y en consonancia con lo que se espera de un jugador de élite o alto rendimiento.

Ana Peleteiro besa su bronce conseguido en Tokyo 2020. (Foto: Gtres)

Esta cantidad se distribuye según los resultados obtenidos y los méritos deportivos —y no para comenzar en el deporte, tal y como ha dejado claro Peleteiro— y se hace a través de las federaciones. Con esos montos se busca despreocupar al atleta de otras cuestiones como las ocupaciones laborales de otra índole, con el fin de que se centre exclusivamente en sus respectivas disciplinas. De carácter anual, además, esta subvención también brinda seguro y cobertura médica y fomento de la visibilidad, entre otras cosas. Siguiendo la misma línea, también existe la beca ADOP, enfocada especialmente en el apoyo a gimnastas paralímpicos.