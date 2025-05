El sencillo truco de María Pombo para lucir unos ojos de escándalo: "Si yo puedo tú también"

María Pombo ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo en el que muestra paso a paso cómo consigue realzar su mirada con un maquillaje sencillo pero eficaz y ofrecer así unos ojos de escándalo. Con más de dos millones de seguidores, sus rutinas de belleza despiertan un interés constante, y en esta ocasión ha desvelado los pequeños trucos que aplica para conseguir unos ojos expresivos, vivos y con un toque natural. Este tipo de contenido no solo refuerza su influencia, sino que conecta con miles de personas que buscan opciones prácticas y asequibles para el día a día.

En el reel, María comienza mostrando su rostro sin maquillaje, explicando con cercanía cada paso de su rutina de belleza. En primer lugar, aplica una sombra marrón clara sobre el párpado móvil, difuminando suavemente con una brocha para dar profundidad sin recargar. A continuación, con un lápiz de ojos en tono marrón chocolate, traza una línea muy fina sobre el borde de las pestañas superiores. El secreto, como ella explica, está en no preocuparse por la perfección: lo importante es que la línea sirva de base para luego difuminarla con el dedo o con un pincel pequeño, logrando un efecto ahumado natural. También utiliza un rizador de pestañas para levantar la mirada y una máscara que alarga sin grumos. Para iluminar, coloca un punto de sombra clara en el lagrimal y bajo el arco de la ceja.

El truco de María Pombo para realzar nuestros ojos

Un look fácil de replicar

Uno de los aspectos más destacables de este tutorial es su accesibilidad. No se necesitan productos caros ni habilidades profesionales. María opta por herramientas básicas que muchas personas ya tienen en casa, como una paleta de tonos neutros, un lápiz cremoso y una máscara negra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MARIA POMBO (@mariapombo)

La clave está en la técnica y en la intención de realzar la expresión natural de los ojos. Esta apuesta por la sencillez conecta con la tendencia del “clean look” o maquillaje natural, cada vez más popular entre quienes buscan cuidar su imagen sin perder autenticidad.

Esta elección también refleja una filosofía de belleza que promueve la aceptación personal y la mejora sin disfraz. En lugar de transformar el rostro, María Pombo enseña cómo destacar lo que ya está presente. Según el European Institute of Personal Care, esta tendencia hacia el minimalismo cosmético favorece la autoestima y reduce la presión social de cumplir con estándares irreales de belleza. Al centrarse en destacar la mirada de forma natural, se refuerza la identidad sin caer en el exceso.

El poder del delineado difuminado

Una de las técnicas centrales que María utiliza es el delineado difuminado. A diferencia del clásico eyeliner negro y marcado, esta versión en marrón cálido y con bordes suaves permite definir sin endurecer la expresión. Al aplicar el lápiz directamente sobre la línea de las pestañas sobre los ojos y luego fundirlo con el resto del maquillaje, se consigue un efecto envolvente que agranda visualmente los ojos y aporta un aire fresco y juvenil.

Este truco es especialmente útil para quienes tienen ojos pequeños o párpados encapotados. Como señala la British Association of Dermatologists en uno de sus informes sobre maquillaje saludable, elegir productos cremosos y técnicas difuminadas reduce el riesgo de irritación y permite adaptarse a distintas formas y tamaños de ojos.

Además, al evitar delineados rígidos y sombras oscuras excesivas, se mantiene la naturalidad sin sacrificar definición.

El lagrimal como punto de luz

Otro gesto clave en el tutorial es la aplicación de un toque brillante en el lagrimal. Esta zona, a menudo olvidada, puede transformar por completo el aspecto de los ojos. Al iluminar este punto, se crea la ilusión óptica de amplitud y vitalidad. María lo hace con una sombra satinada clara, que refleja la luz sin exagerar.

Este tipo de detalles no solo embellecen, sino que también revelan conocimiento técnico y ensalzar nuestros ojos. Añadir luz en zonas estratégicas es una técnica básica en maquillaje profesional, utilizada para jugar con la percepción del rostro.

Además, como demuestran estudios como el de la European Academy of Dermatology and Venereology, elegir productos hipoalergénicos y suaves para esta zona sensible es esencial para evitar reacciones y conservar la salud ocular.

Máscara y rizador: aliados infalibles

Para terminar, Pombo no olvida dos herramientas clásicas: el rizador de pestañas y la máscara. El rizador, aunque a veces temido, puede ser la clave para abrir la mirada sin necesidad de extensiones. Ella lo utiliza antes de aplicar la máscara, asegurando una curvatura duradera. La máscara, por su parte, es ligera pero eficaz: alarga sin apelmazar y deja las pestañas separadas.

Este tipo de productos son básicos en cualquier neceser, pero su aplicación marca la diferencia. María los emplea con moderación, asegurando que el resultado sea elegante y sin excesos. Ello subraya que no se trata de cubrir ni exagerar, sino de resaltar lo esencial. En definitiva, su estilo es una invitación a jugar con el maquillaje como una forma de expresión y cuidado personal, sin renunciar a la frescura.