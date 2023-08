Rihanna está en todo: su último lanzamiento de Savage X Fenty te será de gran utilidad

¿Quién ha dicho que la maternidad no es compatible con sentirse guapa? Rihanna tiene muy claro que «todavía se puede ser sexy durante la crianza de los hijos». Por este motivo, la cantante ha aprovechado su enorme repercusión social y su estrecha relación con el mundo de la moda mediante su línea Savage x Fenty para lanzar una colección de lencería hecha por y para mamás. «La nueva colección cápsula para la maternidad trata de brindar esa confianza y comodidad a las mamás en cada etapa de sus vidas», explica Rihanna.

La nueva colección de sujetadores de lactancia de Rihanna

Esta cápsula de prendas diseñadas por la propia Rihanna presenta tres sujetadores distintos: el Savage X Cotton Maternity Bralette, el Floral Lace Maternity Bralette y el Savage Not Sorry Maternity Bralette. Todos van desde la talla XXS hasta la 4X y cuyos precios oscilan entre 35 y 60 dólares. Además, incluye una camiseta oversize con el siguiente texto: «Make More Babies» (algo así como «haz más hijos»).

Los diseños están inspirados en algunas de las prendas lenceras más vendidas de la firma, que se fusionan con la idea de vestir a las mamás primerizas o mujeres embarazadas. Por este motivo, todas la piezas cuentan con un ajuste trasero adaptable, un arnés con un juego de broches para facilitar la lactancia y correas ajustables en la parte delantera del sujetador.

Con esta colección, Rihanna ha demostrado que su cuerpo de embarazada es un motivo de orgullo y para nada un obstáculo a la hora seguir siendo el icono de estilo.

Madre por segunda vez

Esta semana, la artista ha sido madre por segunda vez. Ha dado a luz a su segundo bebé junto con su pareja, A$AP Rocky, y, según medio estadounidenses, está guardando reposo en su mansión de Los Ángeles para descansar tras el parto de la pequeña, cuyo nombre todavía no ha salido a la luz.

Rihanna anunció que estaba embarazada de su segundo hijo por todo lo alto. Lo hizo subida en una plataforma a varios metros de altura durante su actuación del medio tiempo de la Super Bowl el pasado mes de febrero.

Desde ese momento, todo su embarazo ha sido muy mediático. La artista he mostrado su vientre en todas las apariciones públicas: desde los Oscar hasta su última campaña de lencería para Fenty.