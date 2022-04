Las capas se han convertido en los últimos tiempos en una de las prendas de abrigo más versátiles y sofisticadas, sobre todo en el armario de las royals. En su reciente viaje de Estado a Suecia el pasado mes de noviembre, la Reina Letizia sorprendió con una preciosa capa en color natural con el cuello de pelo, perfecta para resguardarse de las bajas temperaturas del país nórdico. Sin embargo, no es la primera vez que doña Letizia recurre a este tipo de prendas de abrigo, en su forma más básica o de tipo envolvente. La Reina tiene una relevante colección de capas en su armario, con prendas de firmas como Carolina Herrera e incluso de Zara.

No obstante, doña Letizia no es la única que ha sucumbido a los encantos de esta prenda. Máxima de Holanda, Mary de Dinamarca, Charlene de Mónaco o Matilde de los Belgas son algunas de las royals a las que hemos visto con capas en sus actos oficiales. Un detalle que deja claro que esta es una de las prendas de abrigo más versátiles del armario, perfecta para adaptarse a cualquier tipo de compromiso.

Sin embargo, si hay una royal que a lo largo de los años ha hecho de las capas una de sus grandes aliadas esta es doña Sofía. La madre de Felipe VI ha recurrido a capas o similares de manera recurrente en sus compromisos. La mayoría de las veces, en actos de especial envergadura en los que el dress code indicaba traje largo por el tipo de evento. Mientras que hay royals que son más minimalistas en este sentido y se decantan por capas en colores neutros que se adaptan a cualquier look, en el caso de doña Sofía, la hemos visto con numerosas capas hechas a juego con sus outfits.

Uno de los actos en los que en más ocasiones ha recurrido la Reina Sofía a la capa es en las celebraciones de la Pascua Militar. Esta es una de las citas de mayor relevancia en la agenda de la Casa de S.M. el Rey. De hecho, es el primero de los compromisos de los Reyes al comenzar cada año. A pesar de que desde la abdicación del Rey Juan Carlos no se la ha visto en la Pascua Militar -salvo en el año 2018 de manera excepcional-, en ocasiones anteriores la capa era un complemento casi obligado en los estilismos de la madre del Rey Felipe VI.

Sin duda, una prenda de abrigo ideal para resguardarse de las bajas temperaturas sin recurrir a un chaquetón, plumas o abrigo de corte más clásico. La capa, además de ligereza, aporta un toque de sofisticación que, en muchas ocasiones, eleva el look de manera exponencial. No te pierdas en nuestra galería las imágenes más especiales de las royals con capa. Son una fuente de inspiración para tus looks.