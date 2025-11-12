La Reina Letizia rescata su vestido joya de Carolina Herrera y conquista en la cena con Xi Jinping

La cena de gala ofrecida en Pekín por el presidente de China, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, ha sido el escenario de una nueva demostración de estilo por parte de la Reina Letizia. En el marco de la visita de Estado de los Reyes al país asiático, la doña Letizia ha apostado por un look sobrio pero deslumbrante, con el equilibrio perfecto entre elegancia y funcionalidad. La ocasión lo requería: tras el banquete oficial, el programa incluía un concierto en el Centro Nacional de Artes Escénicas, lo que hacía necesario un conjunto versátil, capaz de adaptarse a dos actos de gran relevancia en una misma jornada.

Para la velada, la Reina Letizia rescató de su armario un vestido de Carolina Herrera New York, una de las firmas internacionales que más ha marcado su evolución estilística en los últimos años. El diseño, perteneciente a la colección otoño-invierno 2018, ya había sido estrenado en 2022 durante la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo. Aquel día, la Reina conquistó con un look refinado y moderno, y ahora, en Pekín, el modelo ha vuelto a brillar en un contexto muy diferente, pero igual de solemne.

Los Reyes Felipe y Letizia en Pekín. (Foto: Gtres)

El vestido bicolor, en blanco y negro, destaca por su cuerpo de manga corta cubierto de lentejuelas y pequeños abalorios dispuestos en forma de flores. La falda, de corte midi y con una ligera abertura central, aporta movimiento y una silueta estilizada, mientras que la cintura marcada realza la figura con discreta sofisticación. Es una pieza que combina el clasicismo propio de la casa Herrera con una feminidad moderna, muy acorde al estilo que Letizia ha consolidado como monarca.

Para completar el conjunto, la Reina ha escogido unos salones de charol negro firmados por Magrit, con un tacón moderado que le ha permitido mantener la comodidad durante toda la jornada. Esta decisión práctica responde a los problemas que padece en los pies y que la han llevado en otras ocasiones a sustituir los tacones altos por modelos más sensatos, sin renunciar nunca al buen gusto. En cuanto a las joyas, Letizia ha vuelto a apostar por la contención: solo unos pendientes de perlas australianas, con diamantes en oro blanco, acompañan su atuendo. Se trata de una pieza clásica y luminosa, parte de su joyero personal desde hace años, que aporta el toque justo de brillo sin eclipsar el conjunto.

La Reina Letizia en Pekín. (Foto: Gtres)

El resultado ha sido un estilismo impecable, de esos que parecen pensados al detalle pero sin esfuerzo aparente. La Reina, que en la anterior cena de gala en honor al sultán de Omán había lucido un diseño de The 2nd Skin y la majestuosa tiara rusa, optó esta vez por una estética más relajada, adaptada al contexto y al carácter de la jornada. El contraste entre ambas apariciones refleja a la perfección su capacidad para moverse con naturalidad entre el boato palaciego y la diplomacia moderna, sin perder un ápice de sofisticación.

Cabe recordar que la primera vez que lució este vestido lo combinó con unos salones destalonados de Isabel Abdo y unos espectaculares pendientes chandelier, regalo del emir de Catar. Aquella elección fue muy comentada por la prensa especializada, que destacó la renovación de su imagen desde que dejó atrás la exclusividad de Felipe Varela para abrirse a diseñadores internacionales como Carolina Herrera o The 2nd Skin Co. En esa ocasión, el vestido de Herrera fue aplaudido por su capacidad de conjugar modernidad y clasicismo, y en Pekín ha confirmado su condición de pieza icónica dentro del armario real.