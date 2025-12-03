La Reina Letizia rescata en Salamanca su bolso asturiano más especial

Después de visitar la exposición sobre la reina Victoria Eugenia en la Galería de las Colecciones Reales y de participar en un encuentro con mujeres supervivientes de la trata que han recibido formación gastronómica, la Reina Letizia ha presidido una reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad, del que es presidenta de honor. Además, ha hecho entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia. Unos galardones que tienen como principal objetivo estimular y reconocer la trayectoria, dedicación y contribución de personas y entidades públicas y privadas en materia de inclusión, plena ciudadanía y goce efectivo de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

El acto ha comenzado poco después de las 11:30 en el Centro del Alzheimer de Salamanca, hasta donde se ha trasladado la Reina. Doña Letizia está muy comprometida con todas las cuestiones relacionadas con el apoyo y la plena inclusión de las personas con discapacidad y colabora con diferentes entidades que trabajan en este ámbito. Es uno de los temas que más peso tiene en su agenda institucional, junto a otros como la educación, las enfermedades raras o el apoyo a las víctimas de la trata.

La Reina Letizia en Salamanca. (Foto: Gtres)

El look de la Reina Letizia

Si este martes nos sorprendió con un estilismo en clave lady confeccionado en el taller solidario de APRAMP, en esta ocasión ha elegido un conjunto mucho más sobrio, perfecto para una reunión de estas características y para las temperaturas típicas de la temporada.

La Reina ha elegido un pantalón de corte recto en tono gris con estampado de raya diplomática, que ha combinado con un jersey en color crudo con manga larga y cuello alto. Como calzado, unos sencillos mocasines negros.

La Reina Letizia en Salamanca. (Foto: Gtres)

Un estilismo básico al que ha dado un toque de color gracias a una chaqueta de cuero rojo y un bolso de mano, que se ha llevado gran parte del protagonismo. Se trata de un complemento de la firma Reliquae que hacía mucho que no usaba, al menos en público. Se trata del modelo Archy en un intenso color rojo. Un bolso con líneas muy definidas diseñado por el asturiano Héctor Jareño.

Jareño fundó Reliquae en 2011 con el objetivo de dar continuidad al taller artesanal de tapicería en piel de su padre. Su formación como diseñador de interiores ha dado a todos sus modelos una estética arquitectónica que bebe de las fuentes del Racionalismo Orgánico y que ha conseguido crear un lenguaje propio. En 2015, Jareño abrió su estudio y su taller a otras marcas. La joyera japonesa Tasaki fue la primera en incorporar los diseños de Jareño a su colección, pero después se sumaron otras marcas. En 2021 se incorporó como Director de Marroquinería de Pertegaz, firma que ha tenido un papel simbólico en la vida de doña Letizia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hector Jareño (@hectorjareno)



La agenda de la semana

Doña Letizia retomará sus compromisos junto al Rey Felipe este jueves, cuando presida en el Palacio Real una reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Gerona en sustitución de la princesa Leonor. La organización ya ha cerrado la convocatoria de los premios de este año y está inmersa en los preparativos de cara a una nueva edición del Tour del talento y la entrega de los galardones.