Cuando la ropa habla: la Reina Letizia, la mejor embajadora del taller de supervivientes de la trata

La Reina Letizia ha vuelto a demostrar su compromiso con uno de los temas que más peso tiene en su agenda: el apoyo a las mujeres supervivientes de la trata y de la explotación. Junto al Rey Felipe y tras visitar la exposición dedicada a la reina Victoria Eugenia en la Galería de las Colecciones Reales, doña Letizia participó en el acto de clausura del curso de iniciación en gastronomía realizado por 15 mujeres supervivientes. Un proceso de formación que marca un paso decisivo en su recuperación, autonomía y acceso a nuevas oportunidades profesionales.

Una jornada en la que la Reina ha vestido un conjunto en tweed en pata de gallo en blanco y negro confeccionado en el taller que APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida) tiene en el centro de Madrid. Un gesto con el que doña Letizia muestra su apoyo a las mujeres que trabajan en este taller, a las que la organización ha dado las herramientas para poder empezar una nueva vida tras ser víctimas de la trata y de la explotación. El taller es una de las iniciativas más importantes de APRAMP, a las que ahora se ha sumado este curso impartido por el Madrid Gastronomic International Center (MaGIC), que ofrece una titulación básica de la Universidad Rey Juan Carlos.

Los Reyes en un acto de APRAMP. (Foto: Gtres)

La moda al servicio de una causa

A lo largo de los últimos años el armario de doña Letizia ha experimentado una interesante transformación, consciente de que sus estilismos son analizados hasta el mínimo detalle. Además de ayudar a poner en el foco nuevas marcas -la mayoría capitaneadas por mujeres, con una filosofía sostenible y producción nacional-, doña Letizia también ha impulsado diferentes causas a través de la moda y ha transmitido mensajes de apoyo a colectivos vulnerables o afectados por alguna situación delicada.

La Reina Letizia con una blusa del taller de APRAMP. (Foto: Gtres)

Una de las iniciativas a las que más visibilidad ha dado ha sido, precisamente, el trabajo del taller de APRAMP. La Reina visitó sus instalaciones en enero de 2024 y durante la visita aprovechó para reunirse con varias de las mujeres que trabajaban allí y conocer sus historias personales. En el acto, doña Letizia lució una chaqueta de tweed en varios tonos de rojo confeccionada precisamente en el taller.

La Reina Letizia con un vestido del taller de APRAMP. (Foto: Gtres)

APRAMP, muy presente en el armario de doña Letizia

Aunque fue en 2024 cuando estuvo oficialmente en las instalaciones del taller de APRAMP, la Reina lleva al tanto del trabajo de la organización desde mucho antes y apoyando su trabajo de manera constante, no solamente luciendo prendas confeccionadas en sus instalaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taller solidario y Tienda APRAMP (@tallersolidario_apramp)

No obstante, es quizás este detalle el más visible de todo el seguimiento que doña Letizia hace a la labor de APRAMP. Aunque la Reina tiene una agenda cargada de compromisos públicos, muchas veces no vemos todo el trabajo que hay detrás de cada cita, pero doña Letizia está en permanente contacto con todas las iniciativas con las que colabora y se preocupa por estar al tanto de su día a día, de sus necesidades y avances.

La última de las prendas que doña Letizia ha lucido del taller de APRAMP es el traje de chaqueta y falda de tweed que ha estrenado esta misma semana, pero a lo largo de los años la Reina ha llevado varias prendas confeccionadas por las mujeres a las que APRAMP ha ayudado a empezar una nueva vida. Por ejemplo, el vestido gris diseñado por Ulises Mérida que lució en un acto en Madrid en 2021. Fue la primera prenda que la Reina llevó salida del taller y a la que se han ido sumando otras muchas.

La Reina Letizia con un traje de APRAMP. (Foto: Gtres)

Entre ellas, una blusa estampada que escogió para una mañana de audiencias en el Palacio de la Zarzuela o la de color crudo que llevó hace pocas semanas en un acto en Roma, en el que coincidió con el Papa León XIV. También tiene varias chaquetas y un chaleco de tweed, que ha lucido en múltiples ocasiones como gesto de apoyo al trabajo de la organización.

La creciente visibilidad de APRAMP

Gracias a la Reina Letizia y a otras figuras destacadas del panorama nacional, la labor desarrollada por APRAMP es cada vez más visible. Recientemente la organización fundada por Rocío Nieto y dirigida por su hija, Rocío Mora, ha presentado una nueva colección.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana Tornero ✨Bodas, Novias & Invitadas ✨ (@ynosfuimosdeboda)

Se trata de Alma by APRAMP, una línea hecha en colaboración con la firma Coosy y que destaca por el uso del tweed desflecado en chaquetas, faldas y chalecos, así como por prendas de colores vibrantes y diferentes accesorios. La colección, a la que pertenece el último traje lucido por la Reina Letizia, está disponible en la tienda de la calle Ballesta de Madrid y cada una de las prendas tiene detrás la historia de una mujer que gracias a APRAMP ha podido tener una nueva oportunidad.