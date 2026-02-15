Recién llegado a Zara: 3 nuevas blusas de tendencia clásica que vas a llevar este 2026

Llegan las novedades a Zara. Hay pantalones, cardigans, jerséis finos, jeans, y chaquetas algo menos gruesas que huelen ya a primavera. Entre estos, las 3 nuevas blusas de tendencia clásica que llevarás este 2026 y que están arrasando en tu tienda favorita. Hay muchas más, tú eliges las que te gustan más.

De bordados, de colores, en beige, o bien en tonos algo mucho más oscuros, estas blusas van a quedar bien con todo ello que tienes en el armario. Zara, una de las marcas de moda más influyentes desde hace ya muchos años, presenta cada año una selección especial de prendas y accesorios pensados para brillar en esta nueva temporada primaveral que todavía debe venir. Según análisis de tendencias publicados por la Escuela de Moda ISA, los tonos fríos y suaves seguirán influyendo en la moda y la belleza como respuesta a un contexto social que busca estabilidad.

3 nuevas blusas de tendencia clásica

Camisa con bordados

Camisa confeccionada en hilatura de algodón. Cuello redondo con lazada en espalda. Manga larga acabada en puño con entredoses y tablas. Detalle de bordados y entredoses en delantero.

Composición

100% algodón

Que contiene al menos:

100% algodón de cultivo orgánico certificado OCS

Materiales certificados

Algodón de cultivo orgánico certificado ocs

Esta fibra se produce sin utilizar fertilizantes ni pesticidas artificiales y se cultiva a partir de semillas que no han sido modificadas genéticamente. Actualmente trabajamos con el Organic Content Standard (OCS) que supervisa el proceso desde el origen hasta el producto final.

Para poder lavar el algodón

Lavar a máx. 40°C

Para mantener la suavidad del algodón y la muselina, es mejor lavar la túnica a una temperatura máxima de 40°C.

No usar lejía

Evita usar productos que contengan lejía, ya que podrían dañar las fibras del algodón.

No utilizar en secadora

Aunque la prenda es fácil de mantener, lo mejor es evitar la secadora para prevenir que el algodón se encoja o se dañe.

No planchar

La blusa no requiere planchado, ya que su textura natural y fluida hace que se vea bien sin necesidad de alisarla.

No limpiar en seco

Este tipo de prenda no requiere limpieza en seco, lo que hace que sea más fácil de cuidar y mantener.

El precio de esta blusa es de 39,95 euros y ahora hay tallas, pero más adelante es posible que se agote.

Camisa bolsillo bordados zw collection: 3 nuevas blusas

Camisa de cuello redondo. Manga larga acabada en puño. Bolsillo de plastrón en pecho. Detalle de bordados a tono en puños y bolsillo. Cierre frontal con botones ocultos por sopata.

Composición

88% liocel

12% poliéster

Cuidados

Cuidar de tus prendas para alargar su vida útil.

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

Con qué podemos combinar esta blusa

Jeans z1975 bootcut tiro alto cinturón

Jeans de tiro alto con cinturón del mismo tejido y bolsillos delanteros. Pernera ligeramente acampanada desde la rodilla. Cierre frontal con cremallera y botones.

Sandalia tacón pulsera

Zapato tipo sandalia. Tira delantera. Cierre mediante tira con hebilla a la pulsera del tobillo. Tacón medio fino. Acabado en punta.

El precio es de 29,95 euros en variedad de tallas. La compras en la web de Zara o bien en la tienda física.

Blusa fluida globo: 3 nuevas blusas

Blusa de cuello redondo con jaretas y manga por debajo del codo. Acabados abullonados con elástico interior. Cierre frontal con botones. En color celeste es uno de los tonos de la temporada, cuando la primavera florece y el sol entonces da la respuesta que esperamos.

Composición

75% liocel

25% poliamida

Forro

100% poliéster

Que contiene al menos:

25% poliamida reciclada certificada RCS

100% poliéster reciclado certificado RCS

Materiales certificados

Poliamida reciclada certificada rcs

Esta fibra se fabrica a partir de residuos de poliamida y otros productos de desecho, como las redes de pesca. Transformar los residuos en nuevos materiales ayuda a limitar la extracción de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

La apuesta por materiales responsables de esta blusa refleja una sensibilidad hacia la sostenibilidad, cada vez más valorada por los consumidores europeos.

El precio de esta blusa , novedad de Zara, es de 27,95 euros y se vende en diversidad de tallas, solo debes encontrar la tuya y comprar menor online para poder tener tus compras antes de tiempo.