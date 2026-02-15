Recién llegado a Zara: 3 nuevas blusas de tendencia clásica que vas a llevar este 2026
Llegan las novedades a Zara. Hay pantalones, cardigans, jerséis finos, jeans, y chaquetas algo menos gruesas que huelen ya a primavera. Entre estos, las 3 nuevas blusas de tendencia clásica que llevarás este 2026 y que están arrasando en tu tienda favorita. Hay muchas más, tú eliges las que te gustan más.
De bordados, de colores, en beige, o bien en tonos algo mucho más oscuros, estas blusas van a quedar bien con todo ello que tienes en el armario. Zara, una de las marcas de moda más influyentes desde hace ya muchos años, presenta cada año una selección especial de prendas y accesorios pensados para brillar en esta nueva temporada primaveral que todavía debe venir. Según análisis de tendencias publicados por la Escuela de Moda ISA, los tonos fríos y suaves seguirán influyendo en la moda y la belleza como respuesta a un contexto social que busca estabilidad.
3 nuevas blusas de tendencia clásica
Camisa con bordados
Camisa confeccionada en hilatura de algodón. Cuello redondo con lazada en espalda. Manga larga acabada en puño con entredoses y tablas. Detalle de bordados y entredoses en delantero.
Composición
- 100% algodón
Que contiene al menos:
- 100% algodón de cultivo orgánico certificado OCS
Materiales certificados
Algodón de cultivo orgánico certificado ocs
Esta fibra se produce sin utilizar fertilizantes ni pesticidas artificiales y se cultiva a partir de semillas que no han sido modificadas genéticamente. Actualmente trabajamos con el Organic Content Standard (OCS) que supervisa el proceso desde el origen hasta el producto final.
Para poder lavar el algodón
Lavar a máx. 40°C
Para mantener la suavidad del algodón y la muselina, es mejor lavar la túnica a una temperatura máxima de 40°C.
No usar lejía
Evita usar productos que contengan lejía, ya que podrían dañar las fibras del algodón.
No utilizar en secadora
Aunque la prenda es fácil de mantener, lo mejor es evitar la secadora para prevenir que el algodón se encoja o se dañe.
No planchar
La blusa no requiere planchado, ya que su textura natural y fluida hace que se vea bien sin necesidad de alisarla.
No limpiar en seco
Este tipo de prenda no requiere limpieza en seco, lo que hace que sea más fácil de cuidar y mantener.
El precio de esta blusa es de 39,95 euros y ahora hay tallas, pero más adelante es posible que se agote.
Camisa bolsillo bordados zw collection: 3 nuevas blusas
Camisa de cuello redondo. Manga larga acabada en puño. Bolsillo de plastrón en pecho. Detalle de bordados a tono en puños y bolsillo. Cierre frontal con botones ocultos por sopata.
Composición
- 88% liocel
- 12% poliéster
Cuidados
Cuidar de tus prendas para alargar su vida útil.
Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.
Guía para el cuidado de la ropa
- Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto
- No usar lejía / blanqueador
- Planchar máximo 110ºC
- Lim.Seco tetracloroetileno
- No usar secadora
Con qué podemos combinar esta blusa
Jeans z1975 bootcut tiro alto cinturón
Jeans de tiro alto con cinturón del mismo tejido y bolsillos delanteros. Pernera ligeramente acampanada desde la rodilla. Cierre frontal con cremallera y botones.
Sandalia tacón pulsera
Zapato tipo sandalia. Tira delantera. Cierre mediante tira con hebilla a la pulsera del tobillo. Tacón medio fino. Acabado en punta.
El precio es de 29,95 euros en variedad de tallas. La compras en la web de Zara o bien en la tienda física.
Blusa fluida globo: 3 nuevas blusas
Blusa de cuello redondo con jaretas y manga por debajo del codo. Acabados abullonados con elástico interior. Cierre frontal con botones. En color celeste es uno de los tonos de la temporada, cuando la primavera florece y el sol entonces da la respuesta que esperamos.
Composición
- 75% liocel
- 25% poliamida
Forro
- 100% poliéster
Que contiene al menos:
- 25% poliamida reciclada certificada RCS
- 100% poliéster reciclado certificado RCS
Materiales certificados
Poliamida reciclada certificada rcs
Esta fibra se fabrica a partir de residuos de poliamida y otros productos de desecho, como las redes de pesca. Transformar los residuos en nuevos materiales ayuda a limitar la extracción de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.
La apuesta por materiales responsables de esta blusa refleja una sensibilidad hacia la sostenibilidad, cada vez más valorada por los consumidores europeos.
El precio de esta blusa , novedad de Zara, es de 27,95 euros y se vende en diversidad de tallas, solo debes encontrar la tuya y comprar menor online para poder tener tus compras antes de tiempo.