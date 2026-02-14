Zara tiene el accesorio más elegante de la temporada: ligero, sofisticado y con un estampado retro que nunca falla

Existen complementos que nos realzan. Y si además nos abrigan para que no pasemos frío, mucho mejor. Zara tiene el accesorio más elegante que debes ponerte. Es el pañuelo de seda 100% que presenta varios colores, y estampado a base de lunares. Destaca, especialmente, por este material de alta calidad que ofrece un look bien sofisticado.

Este accesorio reviva cada estilo gracias a su color. Según la web de Zara, es un pañuelo estampado con tejido principal confeccionado en hilatura de seda 100% que tiene acabados con línea a contraste. Sus medidas son 53 x 53 cm. Lo puedes combinar con cantidad de prendas y no solamente en invierno donde podrás proteger así tu cuello y la garganta del frío y el viento, también es factible en muchas otras épocas del año, tanto en otoño como en primavera. Lo tienes ya en la web o bien en las diversas tiendas de la marca.

El accesorio más elegante de la temporada

Composición

Como hemos destacado, lo que más llama la atención de este pañuelo es que se confecciona en seda 100%, esto lo hace un accesorio bien distinto al resto que te va a durar bastante tiempo.

Hecho en 100% seda (morera), hay que tener especial cuidado en su mantenimiento para que no se estropee antes de que queremos.

Para Zara, cuidar de tus prendas para alargar su vida útil. De manera que puedes lavar tus prendas sólo cuando sea necesario. Los procesos de lavado desgastan poco a poco los tejidos.

Lavar a mano max 30ºC

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

No limpieza en seco

No usar secadora

En Zara cuentan con requisitos de trazabilidad para conocer la cadena de suministro de sus producciones. Solicitan a sus proveedores que informen sobre todas las instalaciones involucradas en los procesos de producción desde el hilo, o la fibra según corresponda, hasta la prenda final para cada pedido. Esto incluye tanto las fábricas propias como externas, así como los intermediarios involucrados en cada proceso.

Para cuidar la prenda en general

Lavadoras llenas y centrifugados suaves

Cada lavado consume agua y energía. El lavado a bajas temperaturas es más delicado con las prendas, no las encoge, ayuda a mantener los colores y consume menos energía.

Airea tu ropa

Cuelga tu ropa al aire libre para ventilarla. El lavado de la ropa es un proceso que desgasta poco a poco los tejidos al mismo tiempo que consume agua y energía. A veces sólo necesitas ventilar las prendas o pasarles un cepillo para que estén como nuevas.

Cuida el punto

Las prendas de punto tienen elasticidad, por eso cuando las cuelgas pueden perder su forma original. Para evitar que se deformen, sécalas en plano y guardadas dobladas en el armario. Además, para mantener su elasticidad original, lávalas a mano o con programas para ropa delicada.

Pilling

El pilling es la formación de pequeñas bolitas en fibras como la lana o el algodón. Es fácil que aparezca pero no es un motivo para descartar una prenda. Puedes reducir su formación dando la vuelta a la ropa antes de lavarla o eliminarlo usando un quitapelusas eléctrico.

Cuero y accesorios

El cuero es resistente pero delicado. Evita la humedad, el calor, los productos químicos o la lluvia, ya que pueden dañarlo. Para las manchas suaves utiliza un paño húmedo, y para las más difíciles acude a una tintorería. Si se moja, deja que se seque al aire. Para el resto de accesorios, límpialos regularmente con un paño de algodón o un cepillo suave y utiliza productos de limpieza que usen menos sustancias químicas contaminantes.

Lavado profesional

Si es necesaria una limpieza profesional de tus prendas, intenta encontrar tintorerías con sistemas de limpieza húmeda o en seco que utilicen tecnologías menos intensivas en el consumo de agua o energía, y que utilicen productos con menos sustancias químicas contaminantes.

El precio del accesorio más elegante de la temporada

Este pañuelo presenta varios colores, especialmente el azulón. Su precio es de 19,95 euros, realmente asequible por ser un accesorio vistoso con este material de seda perfecto para quienes buscan calidad y confort.

¿En qué ocasión usarlo?

Perfecto para el día a día, desde la oficina hasta una salida con amigas. Su estilo sencillo permite adaptarlo a muchos escenarios con solo cambiar los complementos.

Otros pañuelos de seda

Zara apuesta por diseños accesibles y actuales y presenta el pañuelo estampado con seda, convirtiéndolo en un must-have para mujeres que buscan estilo sin renunciar a la comodidad.

Está disponible por 17,95 euros, es una pieza elegante y fácil de integrar en cualquier armario. Está confeccionado en una mezcla de viscosa y seda con un 29% de seda, lo que le aporta suavidad, ligereza y una caída fluida.