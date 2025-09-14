El truco que usan las estilistas para ponerse el pañuelo en la cintura y que es la tendencia del otoño

Este otoño las estilistas usan un truco para ponerse el pañuelo en la cintura que puede ayudarte a reducir cadera y cintura. Una forma de enmarcar esta parte del cuerpo que se fusiona con el resto y consigue un efecto óptico que no pasa desapercibido. En un detalle que puede parecer sacado de una era distinta. Nos trasladamos a los años 70 y descubrimos lo mejor de una tendencia que puede hacernos conseguir el complemento de moda.

Esta temporada, no debemos perder la posibilidad de conseguir un pañuelo que se convertirá en nuestro mejor aliado de los cambios que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un elemento que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca, con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en nuestra forma de vestir. Hay una manera de hacer realidad un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, ese pañuelo que quizás tenían nuestras abuelas o madres en el armario deberá volver a ser tendencia.

La tendencia del otoño con el pañuelo llega con fuerza

El pañuelo como complemento no es nada nuevo, sino que se acabó convirtiendo en el mejor aliado del estilo de nuestras madres y abuelas. Ellas sabían muy bien cómo aprovechar cada elemento que necesitábamos para hacer realidad un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar.

Los expertos del blog de Anhelo nos explican algunas formas de llevar este complemento que no sólo destacará en la cintura.

Alrededor del cuello, estilo clásico. Este es el uso más tradicional y uno de los más favorecedores. Para lograrlo, dobla el pañuelo en forma triangular, colócalo alrededor del cuello y ata un pequeño nudo en la parte frontal o hacia un costado.

Es perfecto para añadir un aire parisino a tu look: combina maravillosamente con una camisa blanca, un blazer entallado o incluso con un vestido sencillo. Además, resulta práctico, ya que protege ligeramente del frío sin perder elegancia. Una excelente opción para empezar a incorporar pañuelos de seda para mujer en tu día a día.

En tus peinados o como turbante. Llevar un pañuelo de seda en el cabello no solo es cómodo, también aporta frescura y un toque bohemio chic. Puedes doblarlo en forma de banda y usarlo como diadema anudado en la nuca, darle un toque a tu moño o bien envolverlo completamente alrededor de la cabeza para crear un turbante sofisticado. Este estilo funciona muy bien en verano, para mantener el cabello bajo control o en días en los que quieras transformar un peinado sencillo en algo especial. Además, es una excelente manera de resaltar tu rostro y darle protagonismo a tus pendientes o maquillaje. Es otra forma creativa de usar pañuelos de seda para mujer. Atado al bolso. Si quieres darle personalidad a un bolso clásico o neutro, un pañuelo de seda es el complemento perfecto. Solo tienes que anudarlo en una de las asas, dejarlo caer suelto o incluso trenzarlo alrededor del asa.

Este pequeño detalle convierte un accesorio cotidiano en algo único, con un aire sofisticado y creativo. Es una técnica muy popular entre las amantes del street style, ya que permite jugar con los colores del pañuelo para contrastar o complementar el outfit del día. Una forma ideal de integrar los pañuelos de seda para mujer en tus accesorios.

Alrededor de la muñeca. Una forma delicada y femenina de llevar un pañuelo pequeño es enrollarlo alrededor de la muñeca como si fuera una pulsera. El resultado es un detalle original, creativo y muy chic, que añade un toque de color sin necesidad de joyería. Los pañuelos de seda para mujer se adaptan también a los accesorios personales, permitiendo personalizar cada look con elegancia. Como cinturón. Los pañuelos de seda para mujer también pueden reinventarse como cinturones. Para lograrlo, dóblalo de manera alargada y pásalo por las trabillas de un pantalón de tiro alto o átalo sobre un vestido recto para marcar la cintura. Este truco no solo estiliza la silueta, sino que también aporta originalidad y frescura. Es ideal cuando quieres dar vida a un look básico con jeans y camiseta, o cuando buscas añadir un toque inesperado a un outfit más elegante.

Descubre cómo ponerte el pañuelo esta temporada

Este tipo de prenda puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con un estilismo de 10 que puede acabar siendo lo que nos haga descubrir un estilo diferente. Los estilistas no dudan en recomendar esta forma de conseguir este tipo de piezas que serán las que marcarán la diferencia en cualquier look.