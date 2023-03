¿Quieres realzar tu figura? Este vestido boho de Stradivarius no te hará bajita

Hallar un vestido casual, que puedas usar en casa pero también utilizar en una salida, no es algo demasiado fácil. La mayoría de estas prendas están claramente definidas para una utilización u otra, y son muy poco versátiles. Afortunadamente, este vestido boho de Stradivarius te propone una opción que se adaptará a todo.

Es una alternativa realmente interesante a los vestidos clásicos porque es sobrio pero no acaba de ser formal. Tiene una cantidad de detalles considerable, y en esos pequeños accesorios está la clave de su estilo único.

Así es el vestido boho de Stradivarius

Un compañero para el día a día

Sin dudas, este vestido se convertirá en un muy buen compañero para tus actividades y compromisos. Probablemente llamarás la atención de todos la primera vez que te vean llegar luciendo esta prenda.

Eso se debe a los detalles de este vestido midi camisero de tejido tencel con cuello solapa y mangas largas. Acabadas con cierre de botón, puedes ajustarlo a tus puños o desabotonarlo para arremangarlo un poco.

Siguiendo con las características, están esos bolsillos en los laterales con solapa que le aportan un aire retro. Además, este aspecto vintage se ve favorecido por ese cierre de botones a contraste en la parte frontal.

Tallas y materiales

Stradivarius informa que este vestido está confeccionado en un material híbrido, compuesto en viscosa y poliéster. La combinación de las telas hace que sea agradable y que sus tallas, de la XS a la XL, se acomoden al cuerpo.

Para asegurarte de que dure el mayor tiempo posible, puedes lavarlo a máquina pero a no a más de 30° C. Establece siempre programas de centrifugado corto y, si vas a plancharlo, nunca sobrepases los 110° C.

Por lo demás, no apliques lejía ni blanqueador, no lo limpies en seco ni lo seques en la secadora.

¿Cuánto cuesta este producto?

El precio del artículo en cuestión es muy bajo, de sólo 29,99 euros. Un coste accesible para la gran mayoría. Por una suma casi ridícula te llevas a casa el vestido midi camisero que está de moda, ideal para tus outfits.

Asimismo, en Stradivarius los gastos de envío a tienda son totalmente gratuitos, por lo que podrás recogerlo pasado uno a tres días laborables en la tienda más cercana a tu domicilio o la que hayas indicado para eso.

Tienes un mes desde la fecha de la confirmación de envío de tu pedido para devolverlo, también gratis.