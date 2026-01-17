Este viernes 16 de enero, la emblemática Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, se convirtió en el epicentro del audiovisual español con la celebración de la Cena de Nominados de los premios Iris 2025. Por primera vez, la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual reunió en un solo acto a los profesionales nominados en todas las categorías: entretenimiento, ficción e informativos. La cita, que sirvió de antesala a la gran gala del 16 de febrero en el Teatro Real, se convirtió en un punto de encuentro histórico para el sector.

La recepción de invitados y el photocall comenzaron a las 20:00 horas, dando paso a una cena que arrancó a las 21:00 horas, en la que directivos del sector, productores y creadores compartieron una velada de reconocimiento y diálogo. El evento, apoyado por la Comunidad de Madrid y otras instituciones como el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Madrid, puso en valor la excelencia y la diversidad del audiovisual español, reflejando la conexión que este medio mantiene con la sociedad. Bajo el lema Los haces tú, los premios Iris celebraron cada historia, cada programa y cada profesional que construye el paisaje televisivo de nuestro país.

María Casado en los Premios Iris. (Foto: Gtres)

La alfombra roja fue testigo de la llegada de algunos de los nombres más destacados del panorama televisivo español. María Casado, Pedro Casablanc, Daniel Grao, Paula Vázquez, Luis Fernández, Elena Maroto y Miguel Ángel Muñoz encabezaron la lista de invitados, seguidos por Blanca Martínez, Ana Terradillos, Sandra Golpe y Alejandra Herranz. La presencia de rostros conocidos de informativos y entretenimiento como Adela González, Alejandra Andrade, Jalis de la Serna o Marta Reyero también acaparó las miradas, junto a figuras veteranas y queridas del sector como Roberto Arce, Alba Lago, Juan Ibáñez y José Luis Pérez.

Paula Vázquez en los Premios Iris. (Foto: Gtres)

Asimismo, profesionales que han destacado en programas de actualidad, reportajes y formatos de ficción como Natalia Huarte, Ester Bertrán, David Moreno, Paloma Rando, Ariel Lois, Manuel Campo Vidal, Jota Abril, Patricia Cerezo, Isma Juárez, Lorena Díaz, Sonia Martínez y Macarena Rey también formaron parte de esta primera gran cita de los nominados. La diversidad de asistentes reflejó el mosaico de talento que caracteriza al audiovisual español, combinando experiencia, frescura y creatividad.

Sandra Golpe en los Premios Iris. (Foto: Gtres)

Patricia Cerezo en los Premios Iris. (Foto: Gtres)

La Cena de Nominados no solo fue una ocasión para celebrar los logros, sino también un espacio para intercambiar ideas y fortalecer vínculos profesionales en un ambiente distendido. La Academia de Televisión reforzó con este encuentro su papel como plataforma de diálogo y convivencia, anticipando la emoción de la gala principal y destacando la relevancia de cada categoría, desde la ficción más premiada hasta los formatos informativos que han marcado la agenda mediática.