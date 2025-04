La prensa internacional se rinde al nuevo estilo de zapatos de la Reina Letizia

Desde hace varios años la Reina Letizia ha dejado a un lado los zapatos de tacón alto por una cuestión de salud. La esposa de Felipe VI sufre un neuroma de Morton y una metatarsalgia crónica que no le permite llevar zapatos demasiado altos, por los dolores que padece. A esto hay que añadir que el pasado año tuvo un accidente doméstico en un pie que provocó que tuviera que recurrir a calzado tipo barefoot, plano y de horma ancha. Una clase de zapatos que ha incorporado con naturalidad a su armario y al que sigue recurriendo en ocasiones.

Este cambio en los zapatos de la Reina no ha pasado desapercibido. No solamente en España, sino también fuera de nuestras fronteras, donde se han fijado en que la esposa del Rey Felipe VI ya no lleva nunca tacones altos, sino que prefiere zapatos con tacones de estilo kitten heel, más bajos y cómodos.

La Reina Letizia en Cabo Verde. (Foto: Gtres)

Algunos medios internacionales han dedicado artículos a esta modificación en los patrones de estilo de la Reina Letizia. De su extensa colección de zapatos de tacón alto y con plataforma ya no hay ni rastro. En lugar de esto prefiere los zapatos con tacones de tres a cinco centímetros, a veces cuadrados y otras veces finos y de diferentes marcas de producción nacional.

La revista alemana Bunte se ha fijado en este detalle y ha publicado en su edición digital un reportaje centrado en el nuevo estilo de calzado de la Reina Letizia. «Primero la salud, luego la belleza. Afortunadamente, cuando se trata de la selección de zapatos de la Reina Letizia, ambos van de la mano. Las nuevas piezas favoritas del icono de la moda española son los llamados kitten heels. Un zapato que combinan la estética de los tacones altos con la comodidad de las bailarinas. Los tacones de estos modelos tienen una altura máxima de 6 cm y son tendencia absoluta en 2025. Se pueden combinar de forma informal con vaqueros, con un vestido o para la oficina con un traje pantalón», sentencian desde el portal. Para la revista no ha pasado desapercibido este cambio en el calzado de doña Letizia, que ha encontrado el equilibrio entre la comodidad y la moda gracias a este calzado.

La Reina Letizia en un acto en Granada. (Foto: Gtres)

No obstante, a pesar de que en la mayoría de los actos oficiales la vemos con tacones bajos, lo cierto es que para su día a día y para salidas privadas doña Letizia prefiere apostar por el calzado plano, sobre todo, zapatillas o mocasines. Por ejemplo, en un reciente reportaje que publicó ¡Hola! sobre una visita a un centro de estética la vimos con zapatillas de la firma Mu the brand. De la misma manera, durante la temporada de verano las alpargatas se convierten en el calzado preferido de la Reina, ya sean planas o con cuña. Un tipo de calzado que también llevan mucho sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.