Seguramente este ha sido el año en el que has estado más horas dentro de casa, y muy probablemente la mayor parte del tiempo ¡con pijama o con ropa cómoda! Y es que las circunstancias que nos ha tocado vivir este año, nos han permitido tener otro punto de vista acerca de lo que tenemos, haciendo que nos demos cuenta de lo que realmente valoramos. Te presentamos los pijamas más bellos y calentitos para este invierno.

Y ha sido desde esa nueva perspectiva, desde la cual quizás nos hayamos dado cuenta de lo importante que es sentirnos a gusto en nuestro hogar y de que… ¡puede que toque renovar nuestro pijama!

Para hacerlo de la manera más trendy posible, te traemos cinco diseños para todos los gustos para que te inspires y puedas irte de shopping con una idea clara del que seguro se convertirá en tu pijama favorito; si a la ilusión de estrenar, le añades tu color o estampado favorito, seguro que pasarás muchísimas mañanas de Invierno soñando en el momento de volver a casa y ponerte cómoda en la compañía del pijama ideal ¡o de tu colección soñada!

Porque aunque tengas ese conjunto que siempre te apetece, no hay duda de que cada ocasión merece un pijama distinto; es por eso que, si tienes dos o menos ¡este artículo te interesa! Seguro que al terminar de leer (o incluso puede que antes) ya estás buscando pijamas con las características que te recomendamos a tu wishlist. Preparada, lista… ¡apunta!

Para una noche de ‘Netflix and Chill’

Para ver una peli junto a tu pareja, sabes que cuentas con la suave manta reglamentaria que se debe tener siempre para este tipo de escenarios que os mantiene los pies calentitos y que le da a la escena un toque muy acogedor y romántico, así que si estás buscando el pijama ideal para esa noche en la que te sientes guapísima y feliz ¡no debes preocuparte en ningún momento por el frío!

Aunque sea diciembre, entre el calor de tu pareja y el de la manta, seguro que estarás a una temperatura perfecta incluso llevando algo muy fino, por ello, es la oportunidad perfecta para sacar tu lado más sexy y comprarte un pijama con detalles en encaje ¡o un camisón bonito y sensual! Te sentirás como en una película y seguro que triunfas.

Para preparar los regalos ¡o para ponerte creativa en la cocina!

Necesitas algo muy cómodo, que no se arrugue demasiado y que no abrigue mucho, porque a no ser que seas la persona más organizada del mundo, seguro que tendrás que levantarte hasta diez veces a por celo, papel de envolver, tijeras, pegamento o a buscar algo muy concreto en ese cajón poco concurrido que hay en tu casa y si tu receta incluye horno, puede que depende del pijama que lleves este termine agobiándote por el calor. Para estas ocasiones un conjunto camisero, quizás en un tejido finito pero aterciopelado, siempre es ideal: en cuanto tengas un poco de calor, abre algunos botones ¡evitarás hiperventilar y te sentirás como un duende de la Navidad a punto de hacer muy felices a los tuyos!

Para esas noches en las que todo cuesta un poco más

Este año ha sido muy difícil y aun intentando tener la mejor de las actitudes, puede que sea inevitable tener esos días en los que echamos de menos a alguien, bien sea porque ha fallecido o porque está lejos y hace demasiado tiempo que no le ves.

Tus sobrinos, tu tía, esas amigas con las que siempre te veías en verano o incluso compañeros de trabajo de los que te han separado. Para estos días, vas a necesitar un pijama muy agradable y reconfortante: suave, grueso, calentito y con algún motivo simpático que te haga sonreír ¿quizás algún personaje de tu infancia?

Ponte tu película favorita, escucha esas canciones que siempre consiguen ponerte de buen humor y permítete comer algún polvorón o incluso un trocito de Panettone; todo pasará y seguro que vendrán días mejores.

Disney e imaginación

Si nos gusta la factoría Disney estás de suerte porque hay una gran cantidad de pijamas para adulto que nos dan ese aspecto juvenil que tanto gusta. En forma de pijamas hay de tus dibujos favoritos como de Mickey y Minnie y los más actuales. Son calentitos, informales y muy divertidos, con ellos no solamente puedes dormir, sino también estar lo más comfy en casa. Y para esas videollamadas que debemos hacer vas a quedar la mar de bien.

Ahora ya sabes que puedes ir de lo más sexy y llamativa, pasando por aspectos más juveniles, de encaje y seda y luego con aquellos pijamas de felpa que tanto abrigan ante un invierno con algo más de frío.