¿Planeas usar lencería roja en Nochevieja? Di adiós al olor vaginal con este perfume íntimo

No cabe duda de que cada vez está más expandida la tendencia a llevar lencería roja y nueva para dar comienzo al Año Nuevo con buen pie. Y es que, este color es sinónimo de buena suerte, razón por la que los más supersticiosos no dudan en hacerse con prendas interiores de lo más navideñas con las que salir en Nochevieja. Algo que, en ciertos casos, puede suponer un verdadero quebradero de cabeza, ya que puede que estas piezas textiles no sean tan cómodas como se desea. No obstante, hay marcas de cosmética que ya se han puesto manos a la obra a la hora de crear productos que puedan hacer el uso de estos artículos lo más llevadero posible.

Este es el caso de Silvia Moreno. La marca especializada en cosmética profesional coreana no ha querido desaprovechar la oportunidad de sacar a la luz un perfume íntimo capaz de prevenir y evitar ciertos aromas que desprende nuestra ropa interior. Y es que, pese a que esto puede ser algo totalmente común durante el ciclo femenino, si no está acompañado de otros síntomas más graves se puede erradicar con productos como Aromacology Y, un agradable perfume íntimo compuesto principalmente por 6 aceites esenciales y 7 aceites botánicos, ayudando a eliminar los olores desagradables, especialmente durante el periodo, teniendo además propiedades antibacterianas. Para usarlo de la manera adecuada, tan solo hace falta aplicar 2 o 3 gotas en un salva slip o en la ropa interior a diario, y a corto plazo irás notando los beneficios gracias a sus ingredientes, basados en aceite de girasol, de Macadamia, de Onegra, de aguacate, de jojoba, de argán, de meadowfoam, de geranio, de lavándula, de hinojo, de incienso, de bayas de enebro, y por último, de salvia por tan solo 30,50 euros.

De esta manera, ya podrás dar la bienvenida al 2023 con la ropa interior que desees, sin que esto te pueda suponer un problema de confianza en ti mismo. Así, podrás seguir dando pie a la famosa tradición de usar lencería de color rojo, una de las tonalidades más sexys y atrevidas de la grama cromática que tiene como objetivo el de atraer todas las cosas positivas que haya a tu alrededor de cara al Año Nuevo. Una costumbre fruto de una leyenda que mucho tiene que ver con la Edad Media, las brujas y la provocación, y que ahora sobre todo las mujeres usan como símbolo de éxito y de poder cumplir sus mejores deseos en los próximos doce meses que están por venir y que probablemente deparen más alegrías que tristezas.

Cabe destacar que en la página web de Silvia Moreno no solo se pueden encontrar artículos de este tipo. También goza de otros elementos dentro del mundo de la cosmética que pueden servirte de gran ayuda tanto en tus rutinas faciales como corporales, además de ser los aliados perfectos para tus regalos navideños a un precio asequible.