Los pendientes de hojas de Zara para llevar con un sencillo vestido

Con un diseño superior, los pendientes de hoja de Zara te encantarán y se convertirán en la pieza que te falta para completar cualquier look. los llevas con vestidos elegantes o bien con aquellos más sencillos.

Sea como sea, va a ser aquella pieza que ya deseas y que ensalzará tu moreno durante esta temporada estival.

Cómo son los pendientes de hoja de Zara

Hablamos de los pendientes colgantes con forma de hojas. Llevan un cierre mediante tuerca y clip para mayor seguridad. Para confeccionarla, desde Zara trabajan con organismos internacionales para desarrollar una cadena de suministro en la que se respetan y promueven los derechos humanos, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

También está realizado pensando en el medio ambiente. En este caso, recomiendan no lavar, no usar lejía, no planchar, no limpiar en seco, etc. los pendientes están elaborados bajo el estándar Green to Wear 2.0 para inimizar el impacto ambiental de la producción textil. Lo vemos en 90% zinc · 6% latón · 2% hierro · 2% titanio.

Con qué lo combinamos

Contar con estos pendientes en forma de hoja es toda una suerte porque permite llevarlo con cantidad de prendas y otros complementos. Es ideal en una boda, comunión o evento de tales características donde con un vestido bien sencillo llamarás igualmente la atención gracias a estos pendientes dorados.

Mientras que desde Zara aconsejan llevarlo con un vestido naranja y bralette de punto a juego porque estos colores potencian más el bronceado durante el verano. Si bien está claro que el pendiente nos lo podemos poner durante todo el año, sea con jeans, blusas blancas, con vestidos en negro, etc. siempre dependerá de la ocasión.

Precios y dónde se compra

Para poder comprar este pendiente es imprescindible saber cuál es su precio y dónde se puede comprar. Cuesta 12,95 euros, un precio totalmente asequible por el diseño de este pendiente y por ser una pieza de Zara.

Si te encanta, entonces no pierdas tiempo y hazte con él en la misma web de Zara porque así lo compras directamente y con toda comodidad. Y además también puedes tener muchas otras prendas que formarán parte de tu armario en este verano o en sucesivas temporadas que ahora vendrán.

Sea como sea, es el momento de comprarlo y no más adelante porque son piezas de bisutería que suelen agotarse en poco tiempo gracias a su gran éxito.