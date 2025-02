Parecen New Balance pero son Skechers: las deportivas blancas modernas que no te vas a querer quitar

Ya es hora de plantarte unas zapatillas deportivas cómodas para cada día. Las hay de muchos modelos pero lo mejor es siempre apostar por lo seguro. Son las deportivas blancas modernas de Skechers que ofrecen todo lo que necesitas para combinar con tu ropa. Descubre estas deportivas, te van a encantar.

Están en tres colores diferentes, negro, blanco y azul marino. Llevan variedad de detalles que las hacen únicas y que las convierten en las zapatillas que todas quieren en este momento. Las compras en Skechers, ya puedes buscar tu talla antes de que se agote.

Las deportivas blancas modernas de Skechers

Disfruta de una comodidad absoluta en tus entrenamientos respetando el medioambiente con Skechers GO RUN Consistent™ 2.0 – Advantage. Este modelo de alto rendimiento con cordones, diseñado con materiales reciclados, cuenta con una parte superior de malla deportiva, amortiguación ULTRA LIGHT con retorno de energía, la tecnología M-Strike®, que promueve la eficiencia en cada zancada, y una plantilla Skechers Air-Cooled Goga Mat™. Our Planet Matters®: Good for your feet. Good for the world.®

Tecnologías de confort

Goga Mat

La tecnología Goga Mat® ofrece una excelente combinación de sujeción y comodidad, proporcionando una sensación de ligereza y amortiguación perfecta para todo el día.

Características principales

Parte superior confeccionada con al menos un 20 % de materiales reciclados

Plantilla transpirable Skechers Air-Cooled Goga Mat™ con amortiguación de alto retorno de energía

La tecnología Skechers M-Strike® ofrece mayor rendimiento en cada zancada. Esta configuración de la media suela crea transiciones suaves desde el aterrizaje hasta el despegue de la puntera.

Media suela con amortiguación ULTRA LIGHT ligera y con retorno de energía

Modelo de alto rendimiento con cordones y parte superior de malla deportiva

Diseño de media suela paramétrica para mayor sujeción y estabilidad

Suela flexible con tracción

Altura del talón: 3,18 cm

Peso: 184 g en una talla 37 de mujer

Logotipo de Skechers GO RUN®

Con qué combinar estas zapatillas

Con toda clase de ropa porque son muy versátiles y vas con ellas a todos lados.

Chaqueta deportiva

Saca tu lado más deportivo, casual y a la moda con la chaqueta Skechers GO WALK Everywhere Diamond FZ. Esta chaqueta corta a la cintura con capucha está confeccionada con nuestro suave tejido de punto otomano de canalé y luce un estampado geométrico integral, bolsillos en las costuras y una capucha con forro. Pertenece a una colección de ropa a juego.

Bra floral

Muévete con comodidad y estilo floral llevando el sujetador Skechers GO WALK® Seascape Floral Zip Front. Este top con cremallera y espalda deportiva está confeccionado en nuestro tejido GO FLEX® con estampado floral integral y cuenta con copas extraíbles de Skechers Air-Cooled Memory Foam™ y tirantes ajustables. Pertenece a una colección de ropa a juego.

Camiseta básica

Encuentra tu nuevo básico de entrenamiento en la camiseta Skechers GO DRI Swift Performance Tank. Este ligero tank top está confeccionado con nuestro tejido cepillado GO DRI Swift, que absorbe la humedad y se seca rápidamente, y presenta un escote redondo y un dobladillo irregular.

Polo deportivo

Dale un toque elegante y cómodo a tu look deportivo de fin de semana con el Polo Skechers GO DRI® SWIFT. Este tank top viene en un suave tejido cepillado GO DRI® SWIFT que absorbe la humedad y se seca rápidamente, e incluye un cuello en pico alto plegable.

Sudadera

Estilo funcional y una suave comodidad se combinan en la versatilidad diaria de la chaqueta con capucha Skechers GO LOUNGE Wear™ The Hoodless GO WALK Everywhere. Chaqueta de punto knit confeccionada en un suave tejido polar cepillado Skech-Sweats™, con cuello alzado con cremallera metálica pulida en la parte delantera, manga larga y bolsillo canguro dividido.

En tres colores diferentes

Estas zapatillas con solera se confeccionan en tres colores diferentes. En blanco es el que combina mejor con cantidad de piezas, tanto elegantes como de estilo deportivo.

En color negro, junto al color rosa, es una zapatilla original y que también queda perfectamente con tu ropa. Finalmente, el color azul marino es uno de los más originales. Con vaqueros son también geniales y no te los puedes perder.

Cuál es el precio de las deportivas blancas modernas

El precio es de 70 euros con IVA incluido y para tu facilidad puedes pagarlo a plazos: paga en 3 plazos de 23,33 € sin intereses (0% TAE).

Las tallas dependen de cada color, si eliges el blanco tienes variedad van de la 35 a la 41 y tienes entonces cantidad de números para poder elegir. Si no sabes bien cuál es el tuyo, entonces siempre puedes informarte en la guía de tallas que dejan en Skechers.

Tienes muchas más zapatillas parecidas para poder combinar y estar siempre cómoda allá donde vayas con total estilo.