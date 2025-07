Ni manicura francesa ni ‘baby boomer’: Sara Carbonero sabe muy bien qué uñas son la tendencia del verano

Esta temporada, la manicura se ha consolidado como uno de los rituales de belleza imprescindibles para quienes buscan expresar estilo y personalidad a través de las manos. Más allá del simple cuidado de las uñas, las tendencias actuales apuestan por acabados con estilo, colores inspirados en la naturaleza y técnicas que fusionan minimalismo con sofisticación. Si estás buscando una manicura elegante, versátil y que combine con absolutamente todo, la manicura tipo mocca es la respuesta. Y Sara Carbonero lo sabe bien, son las uñas tendencia del verano.

Esta técnica, inspirada en los tonos cálidos del café, se ha convertido en la favorita de las amantes del nail art durante esta temporada. Esta tendencia fue impulsada en redes sociales por la nail artist rusa Anastasia Maslova, conocida por sus diseños sobrios y naturales. Su popularidad no solo se debe a su estética minimalista y sofisticada, sino también a la facilidad con la que se adapta a diferentes estilos, largos de uñas y tonos de piel. Desde redes sociales hasta pasarelas, el efecto mocca ha ganado protagonismo por su acabado natural y atemporal. Ideal para cualquier ocasión, esta manicura es el nuevo básico elegante que no puede faltar en tu look.

Las uñas tendencia del verano que lleva Sara Carbonero

El origen de la manicura mocca: un homenaje al color del café

Esta técnica recibe su nombre por su similitud con los matices del café mocca: marrones suaves, caramelo, beige y chocolate. Esta tendencia nació en Europa del Este y se popularizó gracias a la nail artist rusa Anastasia Maslova.

Su enfoque en tonos neutros con acabado brillante captó rápidamente la atención en Instagram y TikTok, posicionando el estilo mocca como un must en salones de belleza de todo el mundo. La idea central de esta manicura es resaltar la belleza de la uña natural, aportando un efecto café con leche moderno y sofisticado. Su acabado puede variar desde un mate sedoso hasta un brillo efecto porcelana, según el estilo que se busque.

Las características destacadas de la manicura mocca

Tonos neutros y cálidos: gama de colores que va del beige claro al marrón chocolate.

Efecto natural: diseño minimalista y elegante que se adapta a cualquier estilo.

Acabado brillante o mate: se puede personalizar según el gusto, aunque el brillo tipo porcelana es el más popular.

Versatilidad: ideal para uñas cortas o largas, cuadradas, redondas o almendradas.

Estética sofisticada: aporta un look pulido, ideal para ocasiones formales o el día a día.

Inspirada en el café: los tonos están pensados para replicar la calidez y profundidad del café mocca.

El paso a paso para lograr la manicura tipo mocca: las uñas tendencia del verano

Preparación de la uña

Lima y da forma a las uñas. Retira la cutícula suavemente y limpia la superficie.

Aplicación de base coat

Aplica una capa de base protectora para evitar manchas y mejorar la adherencia del color.

Primera capa de esmalte mocca

Elige un tono café claro o medio y aplica la primera capa de forma uniforme.

Segunda capa de color

Añade una segunda capa para intensificar el tono y lograr profundidad.

Top coat brillante o mate

Aplica un top coat para sellar el color y proteger la manicura. Puedes elegir entre un acabado brillante o mate, según tu preferencia.

Secado con lámpara Uv o aire

Si usas esmalte en gel, cura cada capa bajo lámpara UV. Si es esmalte tradicional, deja secar bien entre capas.

Hidratación final

Aplica aceite de cutícula para nutrir y aportar un toque saludable al acabado.

Técnicas similares a la manicura mocca

Si te gusta el efecto mocca, existen otras tendencias similares que podrían interesarte:

Manicura capuccino: tonos más cremosos, con efecto degradado entre beige y marrón claro.

Nude milk nails: uñas con esmaltes nude lechosos, más claros que el mocca, ideales para un look más sutil.

Latte nails: inspiradas en el café con leche espumoso, combinan tonos marrón claro con suaves efectos ombré.

Chocolate nails: manicura monocromática en marrón oscuro con acabado glossy.

Toffee nails: tonos caramelo y dorado con acabado cálido, perfectos para otoño o invierno.

Estas alternativas comparten la misma estética cálida y natural que hace tan popular al estilo mocca, y son ideales para variar sin salir del mismo universo visual.

Consejos para conservar las uñas tendencia del verano