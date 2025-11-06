Ni Gazelle ni Samba: Paula Echevarría confirma cuáles son las Adidas que ella tiene

Paula Echevarría confirma cuáles son las Adidas que se llevan este año, llega un tipo de deportiva que se convertirá en viral. Las zapatillas han acabado siendo las mejores compañeras de viaje que pueden ser las que marquen un antes y un después. De la mano de determinados elementos que hasta la fecha no sabíamos que teníamos en mente. Las combinaciones de prendas y complementos que necesitamos acabarán siendo claves en estos días de invierno.

Hay pasión por las Adidas, lo sabemos desde que las principales influencers no han dudado en calzarse este tipo de complementos para conseguir aquello que deseamos. Obtendremos las prendas y los complementos que nos harán descubrir la esencia de un tipo de pieza que será la que nos afectará de lleno. Un buen calzado es la base de un look en el que la actividad se convertirá en necesaria e imprescindible. Son días de cambios, de pensar en las novedades que nos esperan y de ver este calzado que se convertirá en la mejor opción posible para cualquier look. La experta Paula Echevarría confirma cuáles son las Adidas que se llevarán estos días.

Ni las Gazelle ni las Samba

La Samba han sido una de las zapatillas más vendidas en estos tiempos en los que buscamos un calzado de alta calidad y con una cierta historia. Capaz de crear esos looks repletos de buenas sensaciones que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta y con este tipo de detalles acabarán siendo una realidad.

Newcop es un blog especializado que nos sumerge en los orígenes de estas deportivas con nombre propio, las Samba: «El comienzo de las Adidas Samba nace en la Alemania de posguerra, en 1950, coincidiendo con el Mundial de Fútbol celebrado ese año en Brasil, de ahí su nombre. Inicialmente, fueron diseñadas para ayudar a los futbolistas a entrenar en superficies duras y heladas , tan habituales en el país germano, pero el resultado fue mejor de lo esperado. Con un diseño meramente funcional, las Adidas Samba se caracterizaban por su suela de goma y su capacidad para proporcionar el agarre necesario para la práctica del fútbol en condiciones meteorológicas desapacibles. Lo que empezó como una solución técnica para el balompié, pronto se convirtió en un fenómeno cultural. Estas zapatillas, con su sencillo, pero elegante diseño, comenzaron a ganar popularidad no solo entre los deportistas sino también en la escena de la moda urbana, demostrando que la sencillez y el estilo pueden ir de la mano».

Siguiendo con el mismo blog nos indican lo que tenemos en este tipo de detalle: «La historia de las Adidas Gazelle se remonta a la década de 1960, es decir, estamos ante uno de los primeros grandes éxitos de esta marca, que ha logrado llegar hasta nuestros días. Fueron diseñadas originalmente como zapatillas de fútbol, un campo donde tradicionalmente ha destacado Adidas. Estaban destinadas a ofrecer un rendimiento óptimo en los terrenos de juego, adaptándose a las inclemencias del tiempo y al desgaste propio de este deporte. Su diseño simple, pero elegante las hizo populares entre los jugadores de la época, e incluso dio el salto a otras disciplinas como el atletismo. Sin embargo, su popularidad trascendió rápidamente más allá del mundo del deporte. A medida que las zapatillas Gazelle ganaron fama, se convirtieron en una opción de moda, siguiendo la estela del resto de sneakers que se reutilizaron en los outfits urbanos, como las célebres Air Jordan o la gama de New Balance. La combinación de cuero suave, suela de goma y las icónicas tres rayas de Adidas en los laterales las convirtió en todo un símbolo durante las siguientes décadas».

Paula Echevarría tiene las zapatillas Adidas más deseadas

Las Adidas Superestar son las zapatillas deportivas que lleva la influencer Paula Echevarría y que debemos empezar a tener en la lista de deseos. Unas deportivas que combinan con todo y que lucido en varias veces que puede acabar siendo lo que marque la diferencia. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a tener lo que nos afecte en estos días.

Jdsports es un blog que nos descubre la historia de este modelo de zapatilla: «Las adidas Superstar se comercializaron, en principio, para los jugadores y fanáticos del baloncesto. Pronto se convirtieron en un icono de los mejores jugadores de la NBA y la Asociación Nacional Deportiva Universitaria estadounidense. Kareem Abdul-Jabbar fue una de las estrellas del basket que llevó el modelo con puntera de goma a lo más alto. Para mediados de los años setenta, prácticamente el 80% de los jugadores de la NBA llevaba este calzado en las canchas».