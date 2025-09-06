Cómo cuidar tu piel si te estás pelando y mantener un moreno dorado como Paula Echevarría

El verano nos deja mil recuerdos: puestas de sol, olor a sal y… piel que se pela. Sí, ese fenómeno cutáneo que llega sin invitación después de días de playa, piscina y sol a raudales. ¿Por qué ocurre? La explicación es más científica que dramática: cuando la piel recibe una exposición solar intensa, se defiende renovándose. Es decir, se desprende de sus capas más superficiales, dañadas por la radiación UV, para dejar paso a otras nuevas. Un proceso tan natural como el cambio de hojas en otoño, pero que, seamos sinceras, no es precisamente lo más glamuroso del mundo.

Y aquí es donde entra ella, la mujer que parece tener pacto firmado con el verano: Paula Echevarría. Actriz, modelo y referente de estilo, luce un tono dorado impecable los doce meses del año, sin rastro de piel levantada o zonas parcheadas. Su secreto combina cuidados, disciplina y una buena dosis de conocimiento sobre lo que la dermis necesita en cada momento. Así que, si este agosto tu moreno empieza a parecer un mapa topográfico, toma nota: el objetivo es mantener el bronceado bonito y saludable, evitando la temida descamación.

Hidratación, tu nuevo ritual de culto

El primer mandamiento es hidratar, y no solo de vez en cuando: mínimo una vez al día, mejor si es después de la ducha. Busca cremas con aloe vera, glicerina, ácido hialurónico o ceramidas; ingredientes que actúan como guardianes de la barrera cutánea y evitan que la humedad se escape.

Prohibido exfoliar (por ahora)

Aunque la tentación de “limpiar” la piel pelada sea grande, la exfoliación en este momento es un error. Las partículas abrasivas o los ácidos fuertes solo aumentarán la irritación. Adiós temporalmente a retinoides, glicólico, salicílico y fragancias potentes.

No te arranques la piel (sí, lo hemos hecho todas)

Parece inofensivo, pero arrancar la piel muerta puede dejar cicatrices, manchas y hasta provocar infecciones. La consigna es simple: paciencia. La piel sabe cuándo y cómo desprenderse.

Protección solar non-stop

Aunque creas que el verano está de bajada, sigue aplicando SPF 30 o más cada día. La piel que se pela es más vulnerable y un mínimo descuido puede transformarse en manchas que duran todo el invierno.

Algodón, el mejor aliado

Durante la descamación, opta por prendas suaves y holgadas de fibras naturales. El algodón reduce la fricción y evita que la piel se irrite más.

Refresca y calma

Si la piel arde o molesta, las compresas frías o un gel de aloe vera puro pueden ser tu salvación. Reducen la inflamación y aportan alivio inmediato.

Hidrata también por dentro

Beber suficiente agua no es un cliché: la piel hidratada desde el interior se recupera más rápido y conserva mejor el bronceado.

Adiós agua hirviendo

Aunque las duchas muy calientes pueden resultar relajantes, el contacto prolongado con agua a alta temperatura elimina los aceites naturales que protegen la piel, debilitando su barrera y provocando sequedad, irritación e incluso descamación. Además, el calor excesivo favorece la pérdida de humedad, lo que puede agravar problemas como la piel sensible o con tendencia a la dermatitis.

Para cuidar tu piel, opta por agua tibia, que limpia sin agredir, y limita la duración de la ducha a unos pocos minutos. Así conservarás la hidratación natural y mantendrás tu piel suave, saludable y protegida.

Nutre tu piel desde la mesa

Incluye en tu dieta alimentos ricos en vitaminas A, C y E: zanahorias, cítricos, frutos secos… tus mejores aliados para una regeneración más rápida y eficaz.

