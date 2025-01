Paula Echevarría ha felicitado a su novio, Miguel Torres, con motivo de su 39 cumpleaños. La influencer lo ha hecho a través de una publicación en redes sociales de doce imágenes que capturan sus momentos más felices. «Feliz cumpleaños amor mío. Sé feliz hoy y siempre y llévame de la mano para que lo pueda vivir todo contigo! Te queremos con locura!», ha escrito Paula junto a las fotografías. En menos de tres horas, la felicitación cuenta con casi 22.000 me gusta y más de 100 comentarios.

Paula Echeverría y Miguel Torres comenzaron su relación a finales de 2018, así que ya llevan más de 6 años juntos. Se conocieron en el videoclip de David Bustamante , ex marido de la actriz, que tiempo después declararía en tono de humor: «Fíjate si soy bueno y soy majo que le presenté a su novio». Durante el rodaje, jamás imaginaron que les esperaba un futuro juntos. Miguel fue contratado como modelo aunque se dedicaba al mundo del fútbol, y curiosamente hacía el papel de un hombre atractivo que flirteaba con Paula delante del cántabro.

Su historia de amor empezó de manera discreta, pero no tardó en saltar a la luz pública, y desde entonces han ido consolidando su relación. La pareja muestra su día a día en redes sociales y comparten tiernos momentos en familia con sus miles de seguidores. En 2020 anunciaron que esperaban su primer hijo juntos, y la influencer se convertiría en madre por segunda vez a los 43 años.

La pareja asistió el pasado miércoles, 22 de enero, a la presentación del nuevo modelo de Samsung. Días antes habían asistido a la boda de Mónica Torres, hermana de Miguel, y Paula compartió con sus seguidores que se había hecho con el ramo: «Me cayó el ramo de novia y aquí uno que casi se desmaya». Durante la presentación del nuevo modelo de telefonía móvil, el futbolista explicó a los periodistas: «Bueno, Paula con su jugueteo habitual… No había muchos más invitados, entonces tenía muchas posibilidades de que le pudiera caer. Yo siempre le digo que a ella ya se lo pidieron una vez y si quiere volver a pasar por ese momento debería experimentar el pedirlo ¿no? Dentro de la normalidad…».

Miguel aclaró que «no es cuestión de pedirlo o no. La mayor muestra de lealtad en una pareja es tener un niño y para mí ese es el mejor de los deseos. No considero que un papel o una firma nos vaya a llevar a un punto diferente, pero si en el futuro decidimos celebrar una fiesta con amigos será como mi hermana». El futbolista aclaraba que ambos están separados y divorciados y ya han «vivido esos momentos». Parece que no hay planes de boda a la vista pero nunca se sabe.