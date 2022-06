El mono de tirantes de Pull&Bear para estar comodísimas en tus planes de verano

Los monos son una de las prendas favoritas de las mujeres para la temporada primavera/verano, gracias a que les permiten estar arregladas para cualquier ocasión, sin que ello signifique necesariamente estar incómodas, contenidas por el outfit elegido ese día. Tenemos el mono de tirantes de Pull&Bear para todos tus planes veraniegos.

Y es que esta prenda asegura una buena libertad de movimientos, ideal para toda situación que pudiera darse, incluso esos imprevistos, o bien para llevar en la maleta de viaje. Indudablemente, un look muy versátil que se adaptará a las diferentes circunstancias.

El mono de tirantes de Pull&Bear

Si nos detenemos en particular en el modelo de mono corto con tirantes finos de Pull&Bear, debemos destacar el estampado con un diseño muy interesante, sumándole detalle de lazada, escote recto y una silueta fluida, que marca las curvas sin estar demasiado ceñido al cuerpo, para que tus sensaciones al moverte sean de un confort absoluto.

Además, esos tonos verdes sobre fondo blanco combinan perfectamente con lo que nos inspira la estación estival, siendo dos colores que parecen imponerse este año según las pasarelas internacionales.

Respecto a los materiales con los que ha sido compuesto, tenemos que hablar de algodón y lino. Respectivamente, han sido usados en un 87% el primero y un 13% el segundo para el exterior, mientras que el forro es 100% viscosa, y eso lo hace tan agradable.

Por otro lado, este producto no tiene grandes requerimientos en cuanto a su mantenimiento diario. Incluso puedes lavarlo a máquina, siempre que lo hagas a un máximo de 30° C, con un proceso clásico de centrifugado corto, una configuración de lavadora que evita que sus telas se dañen.

Asimismo, nos recomiendan no utilizar lejía ni blanqueador y, si queremos plancharlo, podemos hacerlo sin problemas, aunque con una temperatura máxima de 110° C, para que dure más. Y mejor no limpiarlo en seco ni introducirlo en una secadora tras el lavado.

Por supuesto, muchos podrían llegar a pensar que por ser un Pull&Bear, y con estas características, estamos en presencia de un artículo que cuesta más euros de los que su presupuesto soportaría. Afortunadamente hay buenas noticias, porque su precio no es nada exagerado, en realidad.

Podemos hacernos con este modelo de mono por sólo 25,99 euros, un valor muy atractivo considerando los aspectos que hemos mencionado antes, como la reputación de la marca. Con una inversión mínima tendrás una prenda que te sacará de más de un apuro, que lucirá perfecta siempre que te la pongas, y sin importar cómo es que desees combinarla en cada momento.