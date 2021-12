Los mocasines de Primark que clonan a los de Uterqüe y por solo 14 euros

Aunque haya cantidad de productos que nos gustan y que sean algo caros, siempre nos quedarán nuestras tiendas low cost. En este caso hablamos de los mocasines de Primark que clonan a los de Uterqüe, y por un precio realmente muy bajo.

Veamos cómo son estos zapatos que debes comprar ya, ¡no te quedes sin ellos!

Descubre los mocasines de Primark

Son los clones de los zapatos de Uterqüe. En este caso, son las mule de piel con adorno, cuyo precio es de 119,00 euros. Hablamos de unos zapatos realmente cómodos, en corte de piel caprina, con adorno dorado en la pala, y forro elaborado en piel ovina.

Las tallas que quedan son de la 36 a la 41, así que puedes hacerte con este modelo sin problema si lo deseas ya porque lo puedes comprar online.

Por su parte, las de Primark tiene ligeras diferencias con las anteriores, en diseño y especialmente en los materiales que se usan. Su precio es por tanto más reducido y cuestan 14 euros.

Como en su tienda online puedes ver algunos productos (no están todos) pero no puedes comprar, debes ir a la tienda más cercana para comprarlos. Que estén o no, ya depende un poco de cada establecimiento. En Primark sabes que se agotan los productos, así que si te gustan ya puedes ir directa a hacerte con estos mocasines en color camel, que son el deseo de muchas.

Las tallas también dependen de cada lugar. Pero si las ves, no te lo pienses y ya puedes quedártelas sin dudarlo. Pues lo que ves hoy en Primark puede no estar al día siguiente.

¿Con qué llevar los mocasines del momento?

Son especiales y dan ese toque distinto y elegante que siempre buscamos. Como son realmente cómodos entonces te los pones con tus jeans y jersey encima y vas a todos lados.

Pero es el zapato que puedes ponerte tranquilamente en todo tipo de eventos, y todos se fijarán en ellos. El detalle dorado es lo más, en forma de cadena que puedes combinar con tus faldas en dorado, con los pendientes, collares y pulseras en este color.

Mientras que el color marrón permite que las puedas llevar con vestidos y pantalones de pinzas y hasta trajes chaqueta donde siempre vas a estar de punta en blanco. Estiliza todos los looks que quieras por un precio realmente bajo adaptado a tu bolsillo.