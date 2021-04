Besar es una acción realmente beneficiosa. Pero si nuestros labios están acartonados, y sin vida, esto afecta a un acto tan común como el beso. Descubre los mejores productos para celebrar el Día Internacional del Beso 2021 y luce de labios.

Necesitamos maquillarnos, hidratarlos y cuidarlos porque los cambios de temperatura son visibles en una profunda sequedad en nuestros labios.

Exfoliante labial de melocotón

Un exfoliante labial 100% natural ¡y que solo cuesta 4,99 euros! El lip scrub ‘Kiss me, baby’ de You Are The Princess es vegano, cruelty free y no tiene sulfatos ni parabenos. Ideal para exfoliar, hidratar y recargar tus labios, y besar apasionadamente.

Bálsamo labial

Para tener unos labios siempre perfectos a prueba de bajas y altas temperaturas, en este día internacional del beso 2021 lo celebramos con este producto de la firma Gym Beauty, de venta exclusiva en la famosa cadena de perfumerías Primor. El bálsamo labial con protección SPF30 solo cuesta 4,99 euros.

En dos en uno

Blistex Lip Brilliance es un producto dos en uno que nos da varios usos. Porque además de hidratar y proteger, realza la belleza natural de tus labios.

Viene con una exclusiva fórmula que permite mejorar el aspecto de tus labios, dándoles una apariencia más carnosa, satinada y sedosa, y aporta a los labios apagados un toque de color y luminosidad duraderos.

Contiene esferas de relleno hialurónicas, para una unos labios con apariencia más carnosos e hidratados. También encontramos en la formulación extracto real de seda y manteca de karité, y está enriquecido con aceite de Semilla de Uva y vitamina E. Su precio: 3,99 euros.

Labial Kiss-Proof

El labial Cream Lip Stain de Sephora no deja huella, así podemos besar a nuestra pareja tanto cuanto queramos que no dejaremos nuestra marca en otros labios.

Además, dura intacto durante horas, algo siempre interesante, pero en tiempo de mascarillas y presenta una textura aterciopelada.

Se puede aplicar tanto en capa ultrafina para un efecto “boca mordida” como en una única capa de gran cobertura. Viene con un aplicador ergonómico que facilita su aplicación porque no se dobla y permite depositar la cantidad justa de producto.

Su relación calidad-precio es imbatible porque solo cuesta 12,99 €. Hay más: es hidratante, gracias a su contenido en aceite de aguacate y vitamina E, lo que nos deja una importante sensación de confort.

Siéntete cada vez más reconfortante con estos productos para celebrar que besarse (con tu pareja y personas burbuja y de convivencia) cada día, vale la pena.