Los mejores ‘looks’ de la Reina Letizia en la noche en la que todo vale para ella

Hay citas en la agenda de la Reina Letizia que están especialmente marcadas en el calendario. Algunas de ellas son las que tienen que ver con su anterior carrera profesional como periodista, ya que le permiten, de alguna manera, reencontrarse con antiguos compañeros y tomarle el pulso a la actualidad. Algo que, en unas semanas, podrá hacer de una forma más directa con la incorporación de Marta Carazo a su equipo.

Entre estos compromisos se encuentran la entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, que se celebra durante el otoño, pero también la ceremonia de los Premios ABC. Precisamente esta semana los Reyes van a presidir esta gala en Madrid.

La Reina Letizia en 2024. (Foto: Gtres)

Tal como aparece en la agenda oficial, don Felipe y doña Letizia van a presidir el acto de entrega de la 105 edición de los Premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote que concede ABC. Unos galardones que este año han recaído en el periodista argentino Jorge Fernández Díaz, en Carlos Alsina y en Txema Rodríguez.

Una cita en la que doña Letizia brilla con luz propia y apuesta por estilismos que acaparan toda la atención. Un derroche de elegancia que ha ido in crescendo con el paso de los años, a veces, con modelos un tanto arriesgados -como cuando se vistió de Nina Ricci y llevó el cabello con efecto mojado- o con opciones más de tendencia -como es el caso del estilismo efecto dos piezas de Self Portrait que llevó el pasado año. Repasamos algunos de sus mejores looks.

2024: su modelo más nupcial

El pasado año la Reina Letizia se rindió a una de las firmas preferidas de las royals británicas: Self Portrait. Un modelo efecto dos piezas compuesto por una falda satinada y un chaleco de tweed con cinturón que resaltaba su figura. Completó el look con unas sandalias metalizadas de tacón cuadrado y bajo.

La Reina Letizia en 2023. (Foto: Gtres)

2023: en azul y de Maksu

Tras su ausencia en 2022, en la edición de 2023 estrenó un dos piezas en tejido satinado que llevó después en los actos con motivo del décimo aniversario de Felipe VI como jefe del Estado. Un conjunto de falda midi y cuerpo asimétrico que combinó con unas sandalias de altísimo tacón en dorado que no ha vuelto a llevar, probablemente, por sus dolencias de pie.

La Reina Letizia en 2021. (Foto: Gtres)

2021: su modelo más minimalista

En 2021 la Reina apostó por un favorecedor diseño de la firma Lola Li. Un vestido tipo blazer de corte minimalista y largo midi que combinó con salones destalonados y cartera en tonos metalizados.

2020: su color fetiche

En un año marcado por la pandemia, la Reina puso un toque de color a la ceremonia con un impresionante diseño de Roberto Torretta con escote asimétrico palabra de honor en un llamativo color rojo. Lo completó con salones de vinilo de Manolo Blahnik y cartera a tono.

La Reina Letizia en 2020. (Foto: Gtres)

2019: con flecos y a lo loco

Una de sus elecciones más originales fue la de 2019. Un vestido negro de Hugo Boss con capelina de rejilla y flecos que apostaba el toque disruptor a un diseño clásico. Los chatones de diamantes hicieron el resto en un modelo que emanaba sofisticación.

La Reina Letizia en 2019. (Foto: Gtres)

2017: el maquillaje más marcado

En esta edición, a la que asistió sin la compañía del Rey Felipe, doña Letizia eligió un mono de color granate de Ángel Schlesser con cinturón ancho. Sin duda, el maquillaje, con los ojos marcados en tonos a juego con el modelo, fue el gran protagonista del estilismo.

La Reina Letizia en 2016. (Foto: Gtres)

2016: la elección más arriesgada

El modelo que escogió en el año 2016 fue la más llamativa hasta la fecha. La Reina Letizia sorprendió con un vestido ajustado de lentejuelas de varios colores de Nina Ricci y combinó su estilismo con un peinado efecto mojado con tupé.